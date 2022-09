JEE Advanced 2022: आज है ऑब्जेक्शन दर्ज करने की आखिरी तारीख, इस दिन जारी होगा रिजल्ट

JEE Advanced Answer Key 2022: संयुक्त प्रवेश परीक्षा, जेईई एडवांस्ड आंसर की 2022 ऑनलाइन जारी किया गया, जो उन सभी उम्मीदवारों के लिए उपलब्ध है जो आईआईटी जेईई परीक्षा के लिए उपस्थित हुए थे। आज यानी 4 सितंबर, 2022 इस प्रोविजनल आंसर की के खिलाफ ऑब्जेक्शन दर्ज करने की आखिरी तारीख है। उम्मीदवार IIT JEE की आंसर की के लिए ऑब्जेक्शन आधिकारिक वेबसाइट - jeeadv.ac.in पर दर्ज कर सकते हैं।

जेईई एडवांस्ड आंसर की 2022 लिंक में उल्लेख है कि ऑब्जेक्शन जमा करने की सुविधा आज शाम 5 बजे तक उपलब्ध है। उम्मीदवार कृपया ध्यान दें कि इसके बाद, लिंक उपलब्ध नहीं होगा और जेईई एडवांस्ड 2022 की प्रोविजनल आंसर की केवल 11 सितंबर, 2022 को जारी की जाएगी।

पढ़ें- JEE Advanced Marks vs Rank 2022 : समझें जेईई एडवांस्ड मार्क्स बनाम रैंक को, इस तरह लगाएं रैंक का अंदाजा



कब जारी होगी फाइनल आंसर की और रिजल्ट?

जेईई एडवांस्ड आंसर की 2022 लिंक में उल्लेख है कि ऑब्जेक्शन जमा करने की सुविधा आज शाम 5 बजे तक उपलब्ध है। उम्मीदवार कृपया ध्यान दें कि इसके बाद, लिंक उपलब्ध नहीं होगा और जेईई एडवांस्ड 2022 की फाइनल आंसर की केवल 11 सितंबर, 2022 को जारी की जाएगी। इसी दिन रिजल्ट भी जारी किए जाएंगे।

JEE Advanced 2022 Answer Key: ऐसे दर्ज करें ऑब्जेक्शन

स्टेप 1- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट jeeadv.ac.in. पर जाएं।

स्टेप 2- , "To access the provisional answer keys for JEE (Advanced) 2022" लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3- ऑब्जेक्शन दर्ज करें।

स्टेप 4- अब सबमिट करें।