JEE Advanced 2022 : बिहार में पहली बार जेईई एडवांस के लिए 11 शहरों में होगी परीक्षा

JEE Advanced 2022 : देश की सबसे प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई एडवांस 2022 की तिथि तय हो गई है। परीक्षा 28 अगस्त को देश के 209 शहरों में आयोजित की जाएगी। देखिए परीक्षा केंद्रों वाले शहरों

वरीय संवाददाता,पटना Alakha Singh Mon, 18 Apr 2022 08:56 PM

