JAC 10th results 2018 : कल शाम 4 बजे जारी होंगे झारखंड 10वीं के रिजल्ट, jharresults.nic.in पर देखें नतीजे

JAC 10th results 2018 to be out tomorrow: झारखंड एकेडमिक काउंसिल(जेएसी), रांची के जेएसी मैट्रिक (class 10) परीक्षा 2018 के परिणाम कल 12 जून को शाम 4 बजे जारी किए जाएंगे। जेएसी 10वीं परीक्षा 2018 के परिणाम घोषित होने के बाद छात्र काउंसिल की आधिकारिक वेबसाइट jharresults.nic.in पर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। स्टूडेंट्स अपना रिजल्ट results.nic.in पर भी देख सकते हैं।

शाम चार बजे रिजल्ट जारी होने के बाद स्टूडेंट्स अपना रिजल्ट लाइवहिन्दुस्तान डॉट कॉम पर भी नीचे दिए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं-झारखंड बोर्ड मैट्रिक रिजल्ट २०१८



वर्ष 2018 में कुल 748,000 विद्यार्थियों का झारखण्ड बोर्ड की 10वीं और 12वीं परीक्षा के लिए पंजीकरण कराया था। जेएससी की मैट्रिक परीक्षा 2018 में कुल 431,734 विद्यार्थियों ने और इंटर की परीक्षा 316,369 छात्रों ने भाग लिया था। दोनों कक्षाओं की परीक्षाएं 8 मार्च से शुरू हुई थीं। मैट्रिक परीक्षा 21 मार्च को ख़त्म हुई। वर्ष 2017 में, 10वीं का पास प्रतिशत 57.91 रहा था।

इस बार मैट्रिक और इंटर में 1490 केंद्रों पर मैट्रिक और इंटर की परीक्षा आयोजित की गई थी। झारखंड एकेडमिक काउंसिल(जैक) ने इस साल पहली बार राज्य के परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। इसके साथ ही रजिस्ट्रेशन से लेकर एडमिट कार्ड जारी करने तक की सभी प्रक्रिया को ऑनलाइन किया गया था जिससे निष्पक्ष और पारदर्शी रुप से परीक्षा हो सके।