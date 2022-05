ITICAT 2022: बिहार आईटीआई में अब 17 मई तक नामांकन का मौका, देखिए आवेदन शर्ते

ITICAT ITI Admission 2022: औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रतियोगिता प्रवेश परीक्षा (आईटीआईसीएटी) 2022 के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। साथ ही 29 मई को पूर्व निर्धारित प्रवेश परीक्षा भी रद्द क

Tue, 03 May 2022 09:43 AM

Alakha Singh वरीय संवाददाता,पटना Tue, 03 May 2022 09:43 AM

इस खबर को सुनें