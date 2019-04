ITBP Recruitment 2019: कांस्टेबल के 121 पदों पर भर्तियां

इंडो-तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स (आईटीबीपी) ने कुल 121 पदों पर रिक्तियां घोषित की हैं। इसके अंतर्गत कांस्टेबल (जनरल ड्यूटी) के पदों पर नियुक्तियां होंगी। ये सभी पद स्पोर्ट्स कोटा के तहत भरे जाएंगे। इन पदों पर पुरुष और महिला दोनों आवेदन योग्य हैं। इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों को इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन प्रक्रिया 22 अप्रैल 2019 से शुरू होगी। आवेदन करने की अंतिम तिथि 21 जून 2019 है। रिक्त पदों, योग्यता और आवेदन प्रक्रिया से संबंधित अन्य विवरण आगे पढ़ें :

कांस्टेबल (जनरल ड्यूटी), पद : 121

(इन खेलों के लिए होंगी नियुक्तियां)

- एथेलेटिक्स, वाटर स्पोर्ट्स (काइंग), बॉक्सिंग, वुशु, शूटिंग, रेसलिंग, जूडो, वाटर स्पोर्ट्स रोइंग, जिम्नास्टिक, अर्चरी, विंटर गेम्स स्कीइंग, कराटे

योग्यता : मान्यता प्राप्त स्कूली शिक्षा बोर्ड से दसवीं की परीक्षा पास की हो।

- इसके साथ ही संबंधित खेल में ओलंपिक/वर्ल्ड चैंपियनशिप/एशियन गेम्स/कॉमनवेल्थ गेम्स/यूथ ओलंपिक गेम्स/वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स/नेशनल गेम्स या जूनियर नेशनल चैम्पियनशिप में मेडल जीता हो अथवा शामिल हुए हों।

वेतनमान : 78,800 से 2,09,200 रुपये।

आयु सीमा : अधिकतम 50 वर्ष।

स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर (डिप्टी कमांडेंट), पद : 175

योग्यता : एमबीबीएस के साथ संबंधित स्पेशलिटी में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री अथवा डिप्लोमा प्राप्त हो।

- इसके साथ ही इंटर्नशिप पूरी करने के अलावा संबंधित क्षेत्र में डेढ़ वर्ष का अनुभव प्राप्त होना चाहिए।

वेतन : पे-मैट्रिक्स लेवल-3 के अनुसार 21,700 रुपये।

आयु सीमा : न्यूनतम 18 और अधिकतम 23 वर्ष। आयु की गणना 21 जून 2019 के आधार पर की जाएगी।

- अधिकतम आयु में एससी/एसटी उम्मीदवारों को पांच वर्ष और ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों को तीन वर्ष की छूट दी जाएगी।

चयन प्रक्रिया : योग्य उम्मीदवारों का चयन प्रमाण पत्र सत्यापन, शारीरिक मापदंड परीक्षा और मेडिकल परीक्षण के आधार पर किया जाएगा।

शारीरिक मानदंड :

- कद (पुरुष) : 170 सेंटीमीटर।

- कद (महिला) : 157 सेंटीमीटर।

- सीना (केवल पुरुष) : 80 सेंटीमीटर। फुलाने पर 85 सेंटीमीटर।

- वजन : कद और आयु के सही अनुपात में।

आवेदन शुल्क :

- सामान्य और ओबीसी उम्मीदवारों के लिए 100 रुपये।

- एससी/एसटी/महिलाओं को कोई आवेदन शुल्क नहीं देना होगा।

- शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा। इसके भुगतान का ऑप्शन आवेदन प्रक्रिया के दौरान मिलेगा।

आवेदन प्रक्रिया :

- उम्मीदवारों को वेबसाइट ( www.recruitment.itbpolice.nic.in) पर लॉगइन करना होगा।

- होमपेज खुलने पर न्यूज सेक्शन में नीचे की ओर दिए गए व्यू ऑल न्यूज ऑप्शन पर क्लिक करें।

- ऐसा करने पर नया वेबपेज खुल जाएगा। इस पर ADVERTISEMENT FOR RECRUITMENT OF MERITOFIOUS SPORTSPERSONS TO THE POST OF CONSTABLE

/GENERAL DUTY UNDER SPORTS QUOTA-2019 IN ITBP. शीर्षक दिखाई देगा।

- इस शीर्षक के आगे एडवर्टाइजमेंट लिंक पर क्लिक करना होगा। ऐसा करते ही रिक्तियों से संबंधित विज्ञापन डाउनलोड हो जाएगा।

- इस विज्ञापन को अच्छी तरह से पढ़ें और पदों के अनुसार अपनी योग्यता की जांच कर लें।

- अब विज्ञापन में दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को पूरा करें।

महत्वपूर्ण तिथि :

ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि : 21 जून 2019

अधिक जानकारी यहां :

वेबसाइट : www.recruitment.itbpolice.nic.in