ITBP में मेडिकल ऑफिसर की बंपर भर्ती, 496 पदों के लिए करें आवेदन

इंडो-तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स (आईटीबीपी) ने कुल 496 पदों पर नियुक्तियां निकाली हैं। इसके तहत सुपर स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर (सेकेंड-इन-कमांड), स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर (डिप्टी कमांडेंट) और मेडिकल ऑफिसर (असिस्टेंट कमांडेंट) के पदों पर भर्तियां होंगी। ये सभी पद सेंट्रल कमांड पुलिस फोर्स (आईटीबीपी, बीएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी और असम राइफल्स) में भरे जाएंगे। इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों को इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन करने की अंतिम तारीख 01 मई 2019 है। रिक्त पदों, योग्यता और आवेदन प्रक्रिया से संबंधित अन्य विवरण आगे पढ़ें :

सुपर स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर (सेकेंड-इन-कमांड), पद : 04

योग्यता : मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी/संस्थान से एमबीबीएस अथवा समकक्ष योग्यता प्राप्त हो।

- इसके साथ ही संबंधित विशेषज्ञता में पीजी डिग्री/डिप्लोमा (डीएम/एमसीएच) होना चाहिए।

- इंटर्नशिप पूरी की हो और संबंधित क्षेत्र में तीन वर्ष का कार्यानुभव हो।

वेतनमान : 78,800 से 2,09,200 रुपये।

आयु सीमा : अधिकतम 50 वर्ष।

स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर (डिप्टी कमांडेंट), पद : 175

योग्यता : एमबीबीएस के साथ संबंधित स्पेशलिटी में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री अथवा डिप्लोमा प्राप्त हो।

- इसके साथ ही इंटर्नशिप पूरी करने के अलावा संबंधित क्षेत्र में डेढ़ वर्ष का अनुभव प्राप्त होना चाहिए।

वेतनमान : 67,700 से 2,08,700 रुपये।

आयु सीमा : अधिकतम 40 वर्ष।

मेडिकल ऑफिसर (असिस्टेंट कमांडेंट), पद : 317

योग्यता : मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से एमबीबीएस डिग्री प्राप्त हो और इंटर्नशिप पूरी कर ली हो।

वेतनमान : 56,100 से 1,77,500 रुपये।

आयु सीमा : अधिकतम 30 वर्ष।

जरूरी सूचना (उपरोक्त सभी पद) : अधिकतम आयु सीमा में एससी/एसटी वर्ग को पांच वर्ष और ओबीसी को तीन वर्ष की छूट दी जाएगी।

चयन प्रक्रिया : योग्य उम्मीदवारों को चयन इंटरव्यू और मेडिकल परीक्षण के आधार पर किया जाएगा।

- इंटरव्यू कुल 200 अंकों का होगा, उम्मीदवारों को सुपर स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर के लिए न्यूनतम 50 प्रतिशत और स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर/मेडिकल ऑफिसर के लिए न्यूनतम 40 फीसदी अंक प्राप्त करने होंगे।

- इंटरव्यू में पास होने वाले उम्मीदवारों कों मेडिकल परीक्षण के लिए आमंत्रित किया जाएगा।

शारीरिक मानदंड :

- कद (पुरुष) : 157.5 सेंटीमीटर।

- कद (महिला) : 142 सेंटीमीटर।

- सीना (केवल पुरुष) : 77 सेंटीमीटर। फुलाने पर 82 सेंटीमीटर।

- वजन : कद और आयु के सही अनुपात में।

आवेदन शुल्क :

- सामान्य और ओबीसी उम्मीदवारों के लिए 400 रुपये।

- एससी/एसटी/महिलाओं को कोई आवेदन शुल्क नहीं देना होगा।

- शुल्क का भुगतान ऑनलाइन पेमेंट गेटवे सिस्टम के माध्यम से करना होगा।

आवेदन प्रक्रिया :

- उम्मीदवारों को वेबसाइट ( www.recruitment.itbpolice.nic.in) पर लॉगइन करना होगा।

- होमपेज खुलने पर न्यूज सेक्शन में नीचे की ओर दिए गए व्यू ऑल न्यूज ऑप्शन पर क्लिक करें।

- ऐसा करने पर नया वेबपेज खुल जाएगा। इस पर ADVERTISEMENT FOR RECRUITMENT MEDICAL OFFICERS SELECTION BOARD-2018 IN CAPFS AND AR शीर्षक दिखाई देगा।

- इस शीर्षक के आगे एडवर्टाइजमेंट लिंक पर क्लिक करना होगा। ऐसा करते ही रिक्तियों से संबंधित विज्ञापन डाउनलोड हो जाएगा।

- इस विज्ञापन को अच्छी तरह से पढ़ें और पदों के अनुसार अपनी योग्यता की जांच कर लें।

- अब विज्ञापन में दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को पूरा करें।

महत्वपूर्ण तिथि :

ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि : 01 मई 2019

अधिक जानकारी यहां :

वेबसाइट : www.recruitment.itbpolice.nic.in