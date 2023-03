ITBP Constable GD Recruitment 2023 : आईटीबीपी में जीडी कांस्टेबल के 71 पदों पर भर्ती

ऐप पर पढ़ें

भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल (आईटीबीपी) ने खेल कोटे के तहत कांस्टेबल (जीडी) के कुल 71 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। ये नियुक्तियां ग्रुप-सी के तहत खेलों की अलग-अलग कैटेगरी/ इवेंट के लिए की जाएंगी। पुरुष और महिला खिलाड़ी दोनों ही आवेदन योग्य हैं। योग्य और इच्छुक अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा, जिसकी अंतिम तिथि 21 मार्च 2023 है।

कांस्टेबल (जीडी- ग्रुप-सी), पद 71

खेलों के लिए होंगी भर्तियां एथलेटिक्स, हॉकी, कबड्डी, फुटबॉल, वालीबॉल, जिमनास्टिक, बॉक्सिंग, रेसलिंग, जूडो, घुड़सवारी।

योग्यता मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड से दसवीं की परीक्षा पास की हो।

खेल संबंधी उपलब्धियां संबंधित खेल में राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व किया हो/मेडल जीता हो। खेल उपलब्धि 01 जनवरी 2021 से 21 मार्च 2023 के बीच प्राप्त हो।

सूचना खेल उपलब्धि की विस्तृत जानकारी के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन देखें।

वेतनमान 21,700 से 69,100 रुपये। साथ ही अन्य भत्ते भी मिलेंगे।

आयु सीमा

- न्यूनतम 18 और अधिकतम 23 वर्ष। इसका गणना 21 मार्च 2023 के आधार पर की जाएगी।

- अधिकतम आयु सीमा में एससी/ एसटी को पांच साल और ओबीसी को तीन साल की छूट प्राप्त होगी।

चयन प्रक्रिया

- फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट (पीईटी), फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट (पीएसटी) और खेल टेस्ट के आधार पर योग्य उम्मीदवार चुने जाएंगे।

आवेदन शुल्क

- सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के पुरुष उम्मीदवारों को 100 रुपये शुल्क चुकाने होंगे। इसका भुगतान ऑनलाइन बैंकिंग के जरिए किया जा सकता है।

- एससी/एसटी वर्ग और सभी महिला उम्मीदवारों के लिए शुल्क देय नहीं है।

आवेदन प्रक्रिया

- ऑनलाइन आवेदन के लिए सबसे पहले वेबसाइट (https//recruitment.itb police.nic.in/) लॉगइन करें। होमपेज पर न्यूज बॉक्स के अंदर स्क्रॉल कर रहे ADVERTISEMENT FOR RECRUITMENT TO THE POST OF CONSTABLE/GENERAL DUTY (SPORTSPERSONS)-2022 IN ITBP लिंक पर क्लिक करें। क्लिक करने के साथ ही नियुक्ति का विज्ञापन डाउनलोड हो जाएगा। अब डाउनलोड हुए विज्ञापन को पढ़ें और अपनी योग्यता जांचें।

- ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए रजिस्ट्रर यूजर लिंक पर क्लिक करें। अब रजिस्ट्रेशन फॉर्म में अपना नाम, ई-मेल, पासवर्ड और ई-मेल दर्ज कर सब्मिट बटन पर क्लिक कर दें। रजिस्ट्रेशन के सफलतापूर्वक होने पर अभ्यर्थी के रजिस्टर्ड ई-मेल पर यूजर नेम और पासवर्ड जेनरेट होगा।

- अब यूजर नेम और पासवर्ड की मदद से लॉगइन करें। इससे आवेदन फॉर्म खुल जाएगा। इसमें व्यक्तिगत और शैक्षणिक योग्यता से जुड़ी जानकारियां दर्ज कर प्रक्रिया को पूरा करें।