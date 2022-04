TCS, HCL समेत ये आईटी कंपनियां इस साल 3 लाख से ज्यादा लोगों को देंगी नौकरियां

Job in Private Companies : महामारी के बीच डिजिटल कौशल और प्रतिभा की मांग बढ़ी है। मजबूत प्रदर्शन के दम पर, सूचना प्रौद्योगिकी यानी आईटी कंपनियां इस साल भी जमकर भर्तियां करने की तैयारी में हैं।

हिन्दुस्तान ब्यूरो,नई दिल्ली Alakha Singh Mon, 18 Apr 2022 04:25 PM

इस खबर को सुनें

Your browser does not support the audio element.