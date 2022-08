ISRO Teacher Recruitment 2022: यहां निकली PRT, TGT, PGT के पदों पर वैकेंसी, 1.5 लाख तक होगी सैलरी

ISRO Teacher Recruitment 2022: इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन (ISRO) सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, श्रीहरिकोटा (SDSC SHAR) ने प्राइमरी टीचर (PRT) , पोस्ट ग्रेजुएट टीचर (PGT), ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर (TGT) के पद के लिए शिक्षकों की भर्ती के लिए एक नोटिस जारी किया है।

6 अगस्त से 28 अगस्त 2022 तक apps.shar.gov.in पर ऑनलाइन मोड के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदकों को कंप्यूटर आधारित टेस्ट (सीबीटी) के लिए बुलाया जाएगा। परीक्षा पूरे देश में आयोजित की जाएगी।

ISRO Teacher Online Application Link

जानें- पदों के बारे में

पोस्ट ग्रेजुएट टीचर (गणित) - 2 पद

पोस्ट ग्रेजुएट टीचर (फिजिक्स) - 1 पद

पोस्ट ग्रेजुएट टीचर (बायोलॉजी) - 1 पद

पोस्ट ग्रेजुएट टीचर (रसायन विज्ञान) - 1 पद

ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर (गणित) - 2 पद

ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर (अंग्रेजी) - 1 पद

ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर (केमिस्ट्री) - 1 पद

ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर (बायोलॉजी) - 1 पद

ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर (PET-पुरुष) - 1 पद

ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर (PET-महिला) - 1 पद

प्राइमरी टीचर ( PRT) - 5 पद

उम्र सीमा

PGT - 18 से 40 साल

TGT - 18 से 35 साल

PRT - 18 से 30 साल

सैलरी

PGT - 47,600 से 1,51,100 रुपये

TGT - 47,600 से 1,51,100 रुपये

PRT - 35,400 से 1,12,400 रुपये

ऐसे होगा चयन

चयन लिखित परीक्षा और स्किल टेस्ट के आधार पर किया जाएगा।

ISRO Teacher Recruitment 2022: ऐसे करना है आवेदन

स्टेप 1- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट sdsc.shar.gov.in या apps.shar.gov.in पर जाएं।

स्टेप 2- अब ‘Career’ सेक्शन पर जाएं।

स्टेप 3- अब ‘Apply now given against ‘Post Graduate Teachers, Trained Graduate Teachers and Primary Teachers’ लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 4- ‘Click Here For Registration’ लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 5- अब, आवेदन भरें, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें और फीस भुगतान करें।

स्टेप 6- आप चाहें तो फॉर्म का प्रिंटआउट ले सकते हैं।