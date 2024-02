ISRO Recruitment 2024: इसरो में साइंटिस्ट और टेक्निकल असिस्टेंट के पदों पर भर्ती, देखिए डिटेल्स

ऐप पर पढ़ें

ISRO Recruitment 2024: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने साइंटिस्ट/इंजीनियर, टेक्निकल असिस्टेंट, लाइब्रेरी असिस्टेंट व अन्य पदों पर भर्ती के लिए योग्य व इच्छुक अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। इसरो की इस भर्ती में आवेदन जमा कराने की अंतिम तिथि 1 मार्च 2024 है। इसरो भर्ती में आवेदन को इच्छुक अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट www.isro.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

इसरो भर्ती में रिक्तियों का ब्योरा : इसरो के इस भर्ती अभियान में कुल 224 पदों पर योग्य अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जाएगी। पदवार रिक्तियों का ब्योरा इस प्रकार है:

साइंटिस्ट्स/इंजीनियर्स - 5 पद

टेक्निकल असिस्टेंट - 55 पद

साइंटिफिक असिस्टेंट - 6

लाइब्रेरी असिस्टेंट- 1

टेक्नीशियन-बी/ ड्राफ्ट्समैन बी के 142 पद।

फायरमैन ए - 3 पद

कुल - 4 पद

लाइट विहिकल ड्राइवर ए - 6 पद

हेवी विहिकल ड्राइवर ए - 2 पद

इसरो भर्ती के लिए आवेदन शुल्क :

टेक्निकल असिस्टेंट, साइंटिफिक असिस्टेंट, असिस्टेंट और इंजीनियर-एससी पदों पर भर्ती के लिए 250 रुपए जमा कराना होगा। हालांकि सभी अभ्यर्थियों को प्रोसेसिंग शुल्क के रूप में 750 रुपए निश्चित रूप से देने होंगे। परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों को प्रासेसिंग शुल्क वापस कर दिया जाएगा। वहीं टेक्नीशियन-बी, ड्राफ्ट्समैन-बी, कुक, फायरमैन-ए, लाइट विहिकल ड्राइवर-ए और हेवी विहिकल ड्राइवर-ए के पदों के लिए शुल्क 100 रुपए है, हालांकि शुरू में सभी अभ्यर्थियों को 500 रुपए जमा कराने होंगे।

इसरो भर्ती 2024 में ऐसे करें आवेदन :

- इसरो की आधिकारिक वेबसाइट www.isro.gov.in पर जाएं।

- होम पेज पर Career पेज पर क्लिक करें।

आगे दिख रहे भर्ती विज्ञापन “Advt.No.URSC:ISTRAC:01:2024 - Recruitment to the posts of Scientist / Engineer - ‘SC’ , Technical Assistant , Scientific Assistant ,Library Assistant ,Technician - ‘B’ , Draughtsman - ‘B’ , Cook , Fireman - ‘A’ , Heavy Vehicle Driver - ’A’ and Light Vehicle Driver - ’A’” पर क्लिक कर सभी जरूरी शर्तें पढ़ें।

- अब नया पेज स्क्रीन पर खुलेगा।

- आवेदन फॉर्म भरें और जरूरी दस्तावेज अपलोड करें।

- आवेदन शुल्क जमा कराएं।

- भविष्य की जरूरत के लिए आवेदन प्रिंटआउट करके रख लें।