ISRO Recruitment 2024: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में वैज्ञानिक व अन्य पदों पर भर्ती, देखिए डिटेल्स

ISRO Recruitment 2024: इसरो के प्रमुख सेंटरों में से एक नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर (NRSC) के अंतरिक्ष विभाग ने साइंटिस्ट/इंजीनियर व अन्य पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इसरो की इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया अंडर प्रोसेस है। इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन की अंतिम तिथि 12 फरवरी 2024 तक ऑनलाइन आवेदन जमा करा सकते हैं। योग्य व पात्र अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट www.nrsc.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थियों को सलाह है इसरो की इस भर्ती में आवेदन करने से पहले आवेदन योग्यता, चयन प्रक्रिया और आवेदन शर्तों की विस्तृत जानकारी के लिए पूरा भर्ती नोटिफिकेशन जरूर देख लें।

इसरो भर्ती 2024 में रिक्तियों की संख्या : इसरो के इस भर्ती अभियान में कुल 41 पदों पर अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। इनमें 35 रिक्तियां साइंटिस्ट/इंजीनियर 'एससी' पद के लिए, 1 वैकेंसी मेडिकल ऑफिसर पद के लिए , 2 रिक्तियां नर्स 'बी' और तीन रिक्तियां लाइब्रेरी असिस्टैंट 'ए' के लिए निर्धारित हैं।

इसरो भर्ती की आयु सीमा : पोस्ट कोड - 06, 09, 13, 14, 15, 16 अभ्यर्थियों की आयु 18 से 30 वर्ष होनी चाहिए। वहीं पोस्ट कोड 07,08,10,11,12 के लिए 18 से 28 वर्ष होनी चाहिए। इदके अलावा पोस्ट कोड 17,18 और 19 के लिए अभ्यर्थियों की आयु 18 से 35 वर्ष होनी चाहिए।

इसरो भर्ती 2024 आवेदन शुल्क : इसरो की इस भर्ती में अभ्यर्थियों को 250 रुपए जमा कराने होंगे जो कि नॉन-रिफंडेबल होंगे। हालांकि पहले अभ्यर्थियों को 750 रुपए प्रोसेसिंग शुल्क भी जमा कराना होगा।

इसरो भर्ती 2024 में ऐसे करें आवेदन:

- इसरो एनआरएससी की वेबसाइट www.nrsc.gov.in पर जाएं।

होम पेज पर दिख रहे लिंक “Recruitment for the posts of Scientist Engineer 'SC', Medical Officer 'SC', Nurse 'B' & Library Assistant 'A'.(ADVERTISEMENT NO. NRSC-RMT-1-2024)” पर जाएं।

- अब नया पेज आपके मोबाइल स्क्रीन पर दिखाई देगा।

- अब Apply लिंक पर क्लिक कर आवेदन करें।

- आवेदन फॉर्म भरें और जरूरी दस्तावेज अपलोड करें।

- भविष्य की जरूरत के लिए आवेदन का प्रिंअआउट भी लेकर रखें।

ISRO Recruitment 2024 Notification