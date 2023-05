ISRO : अप्रेंटिस के 70 पदों पर भर्ती, 2 जून तक करें आवदेन

ऐप पर पढ़ें

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो), राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर हैदराबाद ने अप्रेंटिस के 70 पदों पर की भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। ये भर्तिंया एक वर्ष के अनुबंध पर होंगी। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार इसरो की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 02 जून 2023 है।

ग्रेजुएट अप्रेंटिस, कुल पद 17

(ट्रेड के अनुसार रिक्तियों की संख्या)

- इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्यूनिकेशन इंजीनियरिंग 05

- कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग 05

- इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग 03

- सिविल इंजीनियरिंग 01

- मैकेनिकल इंजीनियरिंग 01

- लाइब्रेरी साइंस 02

टेक्नीशियन अप्रेंटिस, कुल पद 53

(ट्रेड के अनुसार रिक्तियों की संख्या)

- इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्यूनिकेशन इंजीनियरिंग 10

- कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग 10

- इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग 06

- सिविल इंजीनियरिंग 02

- लाइब्रेरी साइंस 02

- कर्मिशयल एवं प्रैक्टिस में डिप्लोमा 23

योग्यता (सभी पदों के लिए)

- ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए प्रथम श्रेणी में बीई/ बीटेक हो। लाइब्रेरी साइंसलाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में 60 अंकों के साथ उत्तीर्ण हो।

- टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए प्रथम श्रेणी में बीई/ बीटेक हो। कर्मिशयल प्रैक्टिस में डिप्लोमा हो।

स्टाइपेंड 8,000 से 9,000 रुपये तक।

आवेदन शुल्क कोई शुल्क नहीं देना पड़ेगा।

चयन प्रक्रिया

- भर्ती के लिए मांगी गई डिग्री और डिप्लोमा का निरीक्षण किया जाएगा।

- इसके उपरांत मेरिट के आधार पर चयन किया जाएगा।

आवेदन प्रक्रिया

- सबसे पहले अभ्यर्थियो को एनएटीएस पोर्टल (mhrdnats.gov.in) पर पंजीकरण करना होगा।

- इसके बाद उमंग पोर्टल की वेबसाइट (https//web.umang.gov.in) पर जाएं।

- होमपेज पर सबसे ऊपर ही दाईं ओर नीले रंग की पट्टी में लिखे लॉगइन/रजिस्टर को क्लिक करें। नए पेज पर नीचे की ओर स्क्रोल कर न्यू ऑन उमंग- रजिस्ट्रेशन हियर पर मांगी गई जानकारी भर दें।

- इसके बाद इसरो की वेबसाइट (isro.gov.in) पर जाएं। होमपेज पर नीचे की ओर स्क्रॉल करें। यहां नीले रंग में दिए करियर बार पर क्लिक करें।

- नए पेज पर दाईं ओर रिक्रूटमेंट नोटिस पर Advertisement No. NRSC/ RMT/ 02/ 2023 Dt. 13.05.2023 for recuritment of graduate technician apperentices in NRSC नाम से भर्ती से संबंधित नोटिफिकेशन दिखेगा। यहां क्लिक करें।

- उमंग पोर्टल के होमपेज पर आएं। नीचे की ओर स्क्रॉल करें। अप्लाई फॉर जॉब पोस्टिंग में ओपन पर क्लिक करें। इससे आवेदन फॉर्म खुल जाएगा। यहां अपनी मांगी गई जानकारी को भरकर कैप्चा डालने के बाद सब्मिट कर दें। इससे आपकी आवेदन प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी।