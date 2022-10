IRCTC Apprentice Trainee Jobs 2022: अप्रेंटिस ट्रेनी के पदों पर निकली भर्ती, 25 अक्टूबर से पहले करें आवेदन

IRCTC Apprentice Trainee Jobs 2022: यदि आप विभिन्न ट्रेडों में आईटीआई सर्टिफिकेट के साथ मैट्रिक पास हैं तो आपके पास रेलवे जॉब्स के तहत जारी किए गए अवसर का लाभ उठाने का अवसर है। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड (IRCTC) ने कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग असिस्टेंट (COPA) में अप्रेंटिसशिप एक्ट 1061 के तहत अप्रेंटिस ट्रेनी (ITI होल्डर्स) के तहत 80 अप्रेंटिस पदों के लिए भर्ती निकाली है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इन पदों के लिए 25 अक्टूबर 2022 तक या उससे पहले आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने पहले भर्ती से जुड़ी जानकारी पढ़ लें, उसके बाद ही आगे की प्रक्रिया शुरू करें।

- भर्ती का नोटिफिकेशन देखने के लिए यहां करें क्लिक

जानें- पदों के बारे में

अप्रेंटिस कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट- 80 पद

शैक्षणिक योग्यता

उम्मीदवारों को कुल मिलाकर न्यूनतम 50% अंकों के साथ मैट्रिक पास होना चाहिए।

उम्मीदवारों के पास एनसीवीटी/एससीवीटी से संबद्ध आईटीआई प्रमाणपत्र होना चाहिए जो COPA ट्रेड में अनिवार्य है।

आपको सलाह दी जाती है कि पात्रता के विवरण और पद के बारे में अन्य अपडेट के लिए नोटिफिकेशन लिंक चेक करें।

IRCTC Apprentice Trainee Jobs 2022: ऐसे करना है आवेदन

स्टेप 1- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट www.irctc.com पर जाएं।

स्टेप 2- होम पेज पर न्यू ओपनिंग सेक्शन में जाएं।

स्टेप 3- "Engagement of apprentices in IRCTC North Zone, New Delhi" लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 4- आपको एक नई विंडो पर रीडायरेक्ट किया जाएगा जहां आपको IRCTC अप्रेंटिस ट्रेनी जॉब्स 2022 की पीडीएफ मिलेगी।

स्टेप 5- अपने भविष्य के संदर्भ के लिए IRCTC अप्रेंटिस ट्रेनी जॉब्स 2022 को डाउनलोड करें और सेव करें।

कैसे करना है आवेदन

इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इन पदों के लिए आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से 25 अक्टूबर 2022 तक या उससे पहले आवेदन कर सकते हैं।