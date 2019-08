IRCTC में सुपरवाइजर के 85 पदों पर भर्तियां, इंटरव्यू से होगा सेलेक्शन

इंडियन रेलवेज कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड (आईआरसीटीसी), साउथ सेंट्रल जोन, सिकंदराबाद में सुपरवाइजर (हॉस्पिटैलिटी) के पदों पर रिक्तियां निकालीं गई हैं। इसके तहत कुल 85 रिक्त पदों पर दो वर्ष के अनुबंध के आधार पर नियुक्तियां की जाएंगी। जिसे उम्मीदवार के कार्य प्रदर्शन के आधार पर एक वर्ष बढ़ाया जा सकता है। ये नियुक्तियां आंध्रप्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में की जाएंगी। इन पदों के भरने के लिए वॉक-इन-इंटरव्यू का आयोजन किया जाएगा। इंटरव्यू 14 से 24 अगस्त 2019 तक होगा। रिक्त पदों, योग्यता और आवेदन प्रक्रिया से संबंधित अधिक जानकारी इस प्रकार है :

सुपरवाइजर (हॉस्पिटैलिटी), पद : 85

योग्यता : मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी/संस्थान से हॉस्पिटैलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन में बीएससी डिग्री प्राप्त होनी चाहिए।

- इसके साथ ही संबंधित क्षेत्र में कम से कम एक वर्ष का कार्यानुभव होना चाहिए।

- उम्मीदवारों को हिन्दी और अंग्रेजी भाषा लिखने व पढ़ने में दक्ष होना चाहिए।

वेतन : 25,000 रुपये।

आयु सीमा : अधिकतम 30 वर्ष। आयु की गणना 01 जुलाई 2019 के आधार पर की जाएगी।

- अधिकतम आयु में एससी/एसटी उम्मीदवारों को पांच वर्ष और ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों को तीन वर्ष की छूट दी जाएगी।

चयन प्रक्रिया : योग्य उम्मीदवारों का चयन वॉक-इन-इंटरव्यू में प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा।

आवेदन शुल्क : इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को कोई शुल्क नहीं देना होगा।

आवेदन प्रक्रिया :

- इच्छुक उम्मीदवारों को वेबसाइट (www.irctc.com) पर लॉगइन करना होगा।

- होमपेज खुलने पर यहां बाईं ओर दिए गए करियर ऑप्शन पर क्लिक करें। ऐसा करने पर एक नया वेबपेज खुलेगा।

- इस पेज पर न्यू जॉब ऑप्शन नजर आएगा। इस पर क्लिक करते ही जो पेज खुलेगा, उस पर Engagement for the post of Supervisor (Hospitality) on the contract Basis in SCZ/IRCTC शीर्षक दिया गया है।

- इस शीर्षक के आगे डाउनलोड सेक्शन में दिख रहे पीडीएफ साइन पर क्लिक करें। ऐसा करते ही रिक्तियों से संबंधित जारी किया गया विस्तृत विज्ञापन डाउनलोड हो जाएगा।

- इस विज्ञापन को अच्छी तरह से पढ़ें और पद के अनुसार अपनी योग्यता की जांच कर लें। विज्ञापन के साथ ही आवेदन पत्र का प्रारूप संलग्न है।

- इस आवेदन पत्र का ए4 साइज के पेपर पर एक प्रिंटआउट निकाल लें और इसमें मांगी गई सभी जानकारियों को दर्ज करने के साथ ही निर्धारित स्थान पर अपना हालिया खिंचाया गया रंगीन फोटोग्राफ चिपकाएं।

- अब इस आवेदन पत्र और मांगे गए सभी प्रमाण पत्रों की सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपियों व मूल प्रतियों के साथ निर्धारित तिथि और तय पते पर इंटरव्यू में शामिल होने के लिए पहुंचें।

यहां होगा वॉक-इन-इंटरव्यू:

(राज्यों के अनुसार इंटरव्यू का पता और तिथि)

रायपुर, छत्तीसगढ़ :

आरआईटीईई कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट- कॉलेज कैम्पस, कांगेड़ वैली अकेडमी के पास, पंडित रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी के पीछे, डूमर तालाब, रायपुर (छत्तीसगढ़)-492101

इंटरव्यू की तिथि : 14 अगस्त 2019

भुवनेश्वर, उड़़ीसा :

इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट (आईएचएम), इंडियन ओवरसीज बैंक के पास, वी.एस.एस नगर, भुवनेश्वर, ओडिशा-751007

इंटरव्यू की तिथि : 16 अगस्त 2019

विशाखापट्टनम, आंध्रप्रदेश :

सन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, सन बीच कैम्पस, रशीकोंडा, इस्कॉन मंदिर के पीछे, सारंगनगर, बीच रोड, एस.सी. नंबर-118, येंडाडा गांव, रशीकोंडा, विशाखापट्टनम-530045

इंटरव्यू की तिथि : 19 अगस्त 2019

विजयवाड़ा, आंध्रप्रदेश :

एरिया ऑफिस, आईआरसीटीसी, प्लेटफॉर्म नंबर-1, विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन, विजयवाड़ा

इंटरव्यू की तिथि : 21 अगस्त 2019

हैदराबाद, तेलंगाना :

इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट (आईएचएम), एफ-रो, विद्या नगर, डीडी कॉलोनी, हैदराबाद, तेलंगाना-500007

इंटरव्यू की तिथि : 24 अगस्त 2019

अधिक जानकारी यहां :

वेबसाइट : www.irctc.com