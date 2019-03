IRCTC में Job: सुपरवाइजर के 74 पदों पर भर्ती, 09 अप्रैल से शुरू होंगे इंटरव्यू

इंडियन रेलवेज कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड (आईआरसीटीसी), साउथ जोन, चेन्नई में सुपरवाइजर (हॉस्पिटैलिटी) के पदों पर रिक्तियां निकालीं गई हैं। इसके तहत कुल 74 रिक्त पदों पर दो वर्ष के अनुबंध के आधार पर नियुक्तियां की जाएंगी। ये नियुक्तियां तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक राज्य के लिए होंगी। जिसे उम्मीदवार के कार्य प्रदर्शन के आधार पर एक वर्ष बढ़ाया जा सकता है। इन पदों के भरने के लिए वॉक-इन-इंटरव्यू का आयोजन किया जाएगा। इंटरव्यू नौ से 12 अप्रैल 2019 तक होगा।

सुपरवाइजर (हॉस्पिटैलिटी), पद : 74

योग्यता : मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी/संस्थान से हॉस्पिटैलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन में बीएससी डिग्री प्राप्त होनी चाहिए।

- इसके साथ ही संबंधित क्षेत्र में कम से कम दो वर्ष का कार्यानुभव होना चाहिए।

- उम्मीदवारों को हिन्दी और अंग्रेजी भाषा लिखने व पढ़नें में दक्ष होना चाहिए।

वेतन : 25,000 रुपये।

आयु सीमा : अधिकतम 30 वर्ष। आयु की गणना 01 मार्च 2019 के आधार पर की जाएगी।

- अधिकतम आयु में एससी/एसटी उम्मीदवारों को पांच वर्ष और ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों को तीन वर्ष की छूट दी जाएगी।

चयन प्रक्रिया : योग्य उम्मीदवारों का चयन वॉक-इन-इंटरव्यू में प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा।

आवेदन शुल्क : इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को कोई शुल्क नहीं देना होगा।

आवेदन प्रक्रिया :

- इच्छुक उम्मीदवारों को वेबसाइट (www.irctc.com) पर लॉगइन करना होगा। होमपेज खुलने पर करियर ऑप्शन पर क्लिक करें।

- क्लिक करते ही एक नया वेबपेज खुलेगा। यहां पर दिए गए न्यू जॉब ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।

- ऐसा करने पर एक और वेबपेज खुल जाएगा। इस पर Notification for Walk-in-Interview for the post of Supervisor /Hospitality (Contract basis)/ IRCTC/South zone/Chennai शीर्षक दिखाई देगा।

- इस शीर्षक के आगे दिए गए पीडीएफ साइन पर क्लिक करें। ऐसा करते ही रिक्तियों से संबंधित जारी किया गया विज्ञापन आपकी कम्प्यूटर स्क्रीन पर खुल जाएगा।

- इस विज्ञापन को अच्छी तरह से पढ़ें और पद के अनुसार अपनी योग्यता की जांच कर लें।

- विज्ञापन के साथ ही आवेदन पत्र का प्रारूप संलग्न किया गया है। इसका ए4 साइज के पेपर पर एक प्रिंटआउट निकाल लें।

- अब आवेदन पत्र में मांगी गई सभी जानकारियों को दर्ज करें और निर्धारित स्थान पर अपना हालिया खिंचाया गया रंगीन फोटोग्राफ चिपकाएं।

- अब इस आवेदन पत्र और मांगे गए सभी प्रमाण पत्रों की सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपियों व मूल प्रतियों के साथ निर्धारित तिथि और तय पते पर इंटरव्यू में शामिल होने के लिए पहुंचें।

यहां होगा वॉक-इन-इंटरव्यू:

(राज्यों के अनुसार इंटरव्यू का पता और तिथि)

केरल :

इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड अप्लाइड न्यूट्रीशन (कैटरिंग कॉलेज), जी.वी. राजा रोड, कोवलम, थिरुवनंतपुरम, केरल-695527

इंटरव्यू की तिथि : 09 अप्रैल 2019 (सुबह 10 बजे से दोपहर 01 बजे तक)

कर्नाटक :

इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड अप्लाइड न्यूट्रीशन, एम.एस. बिल्डिंग एंड एसकेएसजेटीआई हॉस्टल के पास, एस.जे.पॉलिटेक्निक कैम्पस, बेंगलुरु-560001

इंटरव्यू की तिथि : 10 अप्रैल 2019 (सुबह 10 बजे से दोपहर 01 बजे तक)

तमिलनाडु :

इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड अप्लाइड न्यूट्रीशन (कैटरिंग कॉलेज), 4th क्रॉस रोड, सीआईटी कैम्पस, थारामनी पीओ, चेन्नई-600113

इंटरव्यू की तिथि : 12 अप्रैल 2019 (सुबह 10 बजे से दोपहर 01 बजे तक)

अधिक जानकारी यहां :

वेबसाइट : www.irctc.com