IPPB Recruitment 2022: असिस्टेंट मैनेजर समेत कई पदों पर निकली भर्ती, ऐसे करें आवेदन

IPPB Recruitment 2022: इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB) डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट (DOP) ने असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर, सीनियर मैनेजर और चीफ मैनेजर के पद के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। जो उम्मीदवार इन पदों पर आवेदन करना चाहते हैं वह भर्ती से जुड़ी जानकारी पहले पढ़ लें, उसके बाद ही आगे की प्रक्रिया शुरू करें।

IPPB Online Application

IPPB Notification

जानें- पदों के बारे में

असिस्टेंटे मैनेजर (IT)

मैनेजर (IT)

सीनियर मैनेजर (IT)

चीफ मैनेजर (IT)

बता दें, कुल 41 पदों पर भर्ती की जाएगी।

जरूरी तारीख

आवेदन करने की तारीख- 4 नवंबर 2022

आवेदन करने की आखिरी तारीख- 18 नवंबर 2022

शैक्षणिक योग्यता

असिस्टेंटे मैनेजर (IT)- सूचना प्रौद्योगिकी या कंप्यूटर विज्ञान में विज्ञान स्नातक / सूचना प्रौद्योगिकी या कंप्यूटर विज्ञान में इंजीनियरिंग स्नातक या सूचना प्रौद्योगिकी या कंप्यूटर विज्ञान में प्रौद्योगिकी स्नातक / सूचना प्रौद्योगिकी या कंप्यूटर विज्ञान / बीसीए / एमसीए में एमएससी और 5 साल का अनुभव।

मैनेजर (IT)- सूचना प्रौद्योगिकी या कंप्यूटर विज्ञान में विज्ञान स्नातक / सूचना प्रौद्योगिकी या कंप्यूटर विज्ञान में इंजीनियरिंग स्नातक या सूचना प्रौद्योगिकी या कंप्यूटर विज्ञान में प्रौद्योगिकी स्नातक / सूचना प्रौद्योगिकी या कंप्यूटर विज्ञान / बीसीए / एमसीए में एमएससी। 7 साल का अनुभव।

सीनियर मैनेजर (IT)- सूचना प्रौद्योगिकी या कंप्यूटर विज्ञान में विज्ञान स्नातक / सूचना प्रौद्योगिकी या कंप्यूटर विज्ञान में इंजीनियरिंग स्नातक या सूचना प्रौद्योगिकी या कंप्यूटर विज्ञान में प्रौद्योगिकी स्नातक / सूचना प्रौद्योगिकी या कंप्यूटर विज्ञान / बीसीए / एमसीए में एमएससी। 9 साल का अनुभव।

ऐसो होगा सिलेक्शन

सिलेक्शन इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा।

आवेदन फीस

इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को 750 रुपये देने होंगे।

IPPB Recruitment 2022: ऐसे करना है आवेदन

स्टेप 1- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट ippbonline.com पर जाना होगा।

स्टेप 2- होम पेज पर "APPLY ONLINE" लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3- अब "Click here for New Registration" लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 4- अब, पूछे गए डिटेल्स प्रदान करें।

स्टेप 5- आवेदन फॉर्म के अन्य डिटेल्स भरने के लिए डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें।

स्टेप 6- अब फॉर्म को सबमिट करने से पहले एक बार डिटेल्स चेक कर लें, कहीं कोई गलती तो नहीं है।

स्टेप 7- अब फॉर्म को सबमिट करें।

स्टेप 8- आप चाहें तो फॉर्म का प्रिंटआउट ले सकते हैं।