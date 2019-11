IOCL भर्ती 2019: इंडियन ऑयल में 131 पदों पर वैकेंसी, पढ़ें पूरी डिटेल

इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, वेर्स्टर्न रीजन ने टेक्निकल और नॉन टेक्निकल ट्रेड और टेक्निकल अप्रेंटिस के पदों पर नियुक्तियां करने के लिए आवेदन मांगे हैं। इसके तहत कुल 131 पद भरे जाएंगे। ये सभी भर्तियां अलग-अलग ट्रेड, विषय और राज्यों के लिए की जाएंगी। इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों को इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 26 नवंबर 2019 है। रिक्तियों का विवरण इस प्रकार है...

राज्यों के अनुसार रिक्तियों का विवरण

गुजरात

टेक्निशियन अप्रेंटिस, पद : 06 (अनारक्षित : 05)

ट्रेड अप्रेंटिस, पद : 09 (अनारक्षित : 06)

मध्य प्रदेश

टेक्निशियन अप्रेंटिस, पद : 35 (अनारक्षित : 15)

छत्तीसगढ़

टेक्निशियन अप्रेंटिस, पद : 05 (अनारक्षित : 04)

गोवा

टेक्निशियन अप्रेंटिस, पद : 01 (अनारक्षित)

ट्रेड अप्रेंटिस, पद : 01 (अनारक्षित)

दादर एंड नागर हवेली

टेक्निशियन अप्रेंटिस, पद : 03 (अनारक्षित : 02)

गुजरात

ट्रेड अप्रेंटिस, पद : 66 (अनारक्षित : 30)

गोवा

ट्रेड अप्रेंटिस (अकाउंटेंट), पद : 05 (अनारक्षित)



टेक्निशियन अप्रेंटिस

(इन विषयों के लिए होंगी नियुक्तियां)

मेकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और अकाउंटेंट

योग्यता : मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से न्यूनतम 50% अंकों के साथ संबंधित इंजीनियरिंग विषय में तीन वर्षीय डिप्लोमा प्राप्त होना चाहिए।

ट्रेड अप्रेंटिस

(इन ट्रेड्स के लिए होंगी नियुक्तियां)

फिटर, इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मेकेनिक्स, इस्ट्रूमेंट मेकेनिक और मशीनिष्ट

योग्यता : मान्यता प्राप्त संस्थान से उपरोक्त ट्रेड में आईटीआई सर्टिफिकेट प्राप्त होनी चाहिए। या

- अकाउंटेंट ट्रेड के लिए न्यूनतम 50% अंकों के साथ किसी भी विषय में ग्रेजुएट हो।

आयु सीमा (उपरोक्त सभी पद) : 31 अक्टूबर 2019 को सामान्य और ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए न्यूनतम 18 और अधिकतम 24 वर्ष।

- अधिकतम आयु में एससी/ एसटी को पांच साल, ओबीसी को तीन साल और दिव्यांगों को दस साल की छूट प्राप्त होगी।

स्टाइपेंड : 2500 रुपये।

प्रशिक्षण अवधि : 12 महीने।

चयन प्रक्रिया : योग्य उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा।

परीक्षा का आयोजन यहां

अहमदाबाद, भोपाल, रायपुर, पंजिम और सिलवासा

आवेदन प्रक्रिया

- वेबसाइट (www.iocl.com) पर लॉगइन करें। होमपेज पर नीचे की ओर दिए करियर सेक्शन में जाएं।

- इस सेक्शन के अंतर्गत लेटेस्ट जॉब ओपनिंग्स ऑप्शन पर क्लिक करें। ऐसा करने पर नया वेबपेज खुल जाएगा।

- खुलने वाले नए वेबपेज पर शीर्षक Engagement of Technical and Non -Technical Trade & Technician Apprentices in Western Region (Marketing Division)-FY 2019-20 (1st cycle) के आगे पीडीएफ आइकन पर क्लिक करें।

- ऐसा करने पर रिक्तियों से संबंधित जारी किया गया विज्ञापन खुल जाएगा। इसे ध्यान से पढ़ें और पदों के अनुसार अपनी योग्यता की जांच करें।

- इसके बाद पिछले वेबपेज पर आएं। अब विज्ञापन शीर्षक के नीचे क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करें।

- खुलने वाले पेज पर बाईं ओर केंडिडेट रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करें। ऐसा करने पर एक और नया वेबपेज खुलेगा। आवेदित ट्रेड के सब ट्रेड में ट्रेड विषय का चयन करें।

- इसके बाद इसके आगे दिए गए अप्लाई बटन पर क्लिक करें। ऐसा करने पर न आपकी कम्प्यूटर की स्क्रीन पर ऑनलाइन आवेदन फॉर्म खुल जाएगा।

- इसमें मांगी गई सभी जानकारी को सावधानी से दर्ज कर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूरी करें।

ध्यान दें : आवेदन करने के पूर्व उम्मीदवारों को सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन वेबसाइट (www.apprenticeship.gov.in/Pages/Apprenticeship/home.aspx) करना होगा।

महत्वपूर्ण तिथि

ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि : 26 नवंबर 2019

लिखित परीक्षा की संभावित तिथि : 15 दिसंबर 2019

अधिक जानकारी यहां

वेबसाइट : www.iocl.com