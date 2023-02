IOCL Recruitment 2023: कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर एग्जीक्यूटिव के पदों पर निकली भर्ती, 28 फरवरी से शुरू होगी आवेदन की प्रक्रिया

ऐप पर पढ़ें

IOCL Recruitment 2023: इंडियन ऑयल (IOCL) ने कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर 106 एग्जीक्यूटिव के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। आवेदन प्रक्रिया 28 फरवरी से शुरू होगी और आवेदन फॉर्म जमा करने की आखिरी तारीख 22 मार्च है। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट iocl.com के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जो उम्मीदवार इन पदों पर आवेदन करना चाहते हैं, वह भर्ती से जुड़ी जानकारी पढ़ लें, उसके बाद ही आगे की प्रक्रिया शुरू करें।

जानें- पदों के बारे में

यह भर्ती अभियान 106 रिक्तियों को भरने के लिए आयोजित किया जा रहा है, जिनमें से 96 रिक्तियां मैकेनिकल इंजीनियर / इलेक्ट्रिकल इंजीनियर / सिविल इंजीनियरिंग / इंस्ट्रुमेंटल इंजीनियरिंग के लिए हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के पद के लिए 10 रिक्तियां हैं।

शैक्षणिक योग्यता

उम्मीदवार ने किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से न्यूनतम 60% अंकों के साथ इंजीनियरिंग में B.E/B.Tech या डिप्लोमा किया हो।

उम्र सीमा

एग्जीक्यूटिव लेवल 1 पदों के लिए उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 35 वर्ष और एग्जीक्यूटिव लेवल 2 पदों के लिए अधिकतम आयु 45 वर्ष होनी चाहिए।

सैलरी

IOCL भर्ती 2023 आधिकारिक भर्ती 2023 के अनुसार, एग्जीक्यूटिव लेवल लेवल 1 के लिए प्रति वर्ष 12 लाख सैलरी और एग्जीक्यूटिव लेवल 2 पदों के लिए प्रति वर्ष 16 लाख रुपये की सैलरी दी जाएगी।

ऐसे करना है आवेदन

आईओसीएल भर्ती 2023 आधिकारिक नोटिफिकेशन के अनुसार, विस्तृत विज्ञापन और आवेदन करने के लिए, आईओसीएल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और "What’s New" सेक्शन पर जाना होगा।

इसके बाद ‘Requirement of Experienced Personal on Fixed Term Contract Basis for engagement as Fixed Term Employees ( FTEs) in Refineries Division-2023’ लिंक पर क्लिक करना होगा। आवेदन फॉर्म आपके सामने होगा। इस भरने के बाद सबमिट करना होगा।