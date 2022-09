IOCL Recruitment 2022: इंडियन आयल में 56 नॉन-एग्जीक्यूटिव पदों पर भर्ती, देखिए डिटेल्स

IOCL Recruitment 2022: इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड ( IOCL ) नॉन-एग्जीक्यूटिव पदों की 56 रिक्तियों पर अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। आईओसीएल की यह भर्ती पाइपलाइन डिविजन के विभिन्न शहरों के लिए की जाएगी। आईओसीएल की इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अभ्यर्थी 10 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इंडियन ऑयल भर्ती के लिए आवेदन कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट iocl.com पर किए जा सकते हैं।

आईओसीएल भर्ती की लिखित परीक्षा की संभावित तिथि 6 नवंबर 2022 है।

रिक्तियों का ब्योरा :

IOCL के इस भर्ती अभियान में नॉन-एग्जीक्यूटिव पदों की 56 रिक्तियों पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जानी है।

आयु सीमा - इंडियन आयल की इस भर्ती में 18 से 26 वर्ष तक के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। आयु की गणना 12 सितंबर को की जाएगी।

आवेदन योग्यता : अभ्यर्थी को संबंधित ड्रेट में तीन वर्षीय डिप्लोमा या दो साल का आईटीआई कोर्स होना जरूरी है।

आईओसीएल भर्ती आवेदन शुल्क : सामान्य, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी के लिए 100 रुपए। अन्य आरक्षित वर्ग को आवेदन शुल्क में छूट मिलेगी।

Direct link to apply

IOCL भर्ती में ऐसे करें आवेदन :

पाइपलाइन डिविजन की आधिकारिक वेबसाइट plapps.indianoil.in पर जाएं।

यहां दिया गया नोटिफिकेशन “ Recruitment for Filling Non-Executive Vacancies in Pipelines Division (Adv. No.: PL/HR/ESTB/RECT-2022(2) Dated 12.09.2022)” के लिंक पर क्लिक करें।

अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और आवेदन फॉर्म भरें।

आवेदन शुल्क जमा कराएं।

आवेदन क्म्प्लीट होने के बाद सब्मिट करें और इसकी एक हार्ड कापी भी प्रिंटआउट करके अपने पास रख लें।

अभ्यर्थियों को सलाह है कि आईओसीएल की इस भर्ती में आवेदन करने से पूर्व पूरा भर्ती नोटिफिकेशन जरूर पढ़ लें। आगे देखिए नोटिफिकेन।

IOCL Recruitment Notification