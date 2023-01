Indian Navy recruitment 2023 : नौसेना अग्निवीर भर्ती परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड joinindiannavy.gov.in पर जारी

ऐप पर पढ़ें

Indian Navy Recruitment Exam admit Card 2023 : नौसेना ने अग्निवीर एसएसआर और अग्निवीर एमआर भर्ती परीक्षाओं के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। जिन अभ्यर्थियों ने अग्निवीर 01/2023 के लिए ओवदन किया है वे अपने एडमिट कार्ड इंडियन नैवी की वेबसाइट joinindiannavy.gov.in पर जाकर अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

इंडियन नैवी की इस भर्ती में करीब 1500 पदों पर योग्य अभ्यर्थियों का चयन किया जाना है। इनमें से 1400 पद अग्निवीर एसएसआर (01/2023) बैच के लिए और 100 पद अग्निवीर एमआर (01/2023) के पद शामिल हैं। नौसेना अग्निवीर एसएसआर और अग्निवीर एमआर भर्ती परीक्षा का आयोजन 7 से 9 फरवरी 2023 तक किया जाएगा।

Navy Agniveer recruitment exam admit card



इंडियन नैवी एडमिट कार्ड ऐसे आसान स्टेप्स में करें डाउनलोड:

-वेबसाइट joinindiannavy.gov.in पर जाएं।

-होम पेज पर दिख रहे लिंक," CLICK HERE TO DOWNLOAD ADMIT CARD FOR INET - AGNIVEER - 01/2023". पर जाएं।

-अब स्क्रीन पर नया पेज खुलेगा जिसमें ईमेल और पासवर्ड के जरिए लॉगइन करें।

-आपका एडमिट कार्ड अब स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा।

- एडमिट कार्ड चेक करें और डाउनलोड करें।