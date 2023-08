इंडियन कोस्ट गार्ड में 10वीं 12वीं पास के लिए भर्ती, 4 सितंबर तक करें आवेदन

ऐप पर पढ़ें

भारतीय तटरक्षक में 10वीं 12वीं पास के लिए कई पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं। इनमें स्टोर कीपर, लास्कर, पीयून, ड्राइवर जैसे पद शामिल हैं। इस भर्ती के लिए आवेदन ऑफलाइन मोड से करना होगा। आवेदन पत्र नीचे दिए गए पते पर 4 सितंबर 2023 तक पहुंच जाने चाहिए।

पद व योग्यता

स्टोर कीपर ग्रेड II - 1

12वीं पास एवं एक साल का अनुभव।

आयु सीमा - 18 से 40 साल।

वेतनमान - लेवल 2 ( 19,900 - 63,200/-)

इंजन ड्राइवर - 4

10वीं पास एवं दो साल का अनुभव।

आयु सीमा - 18 से 30 साल।

वेतनमान - लेवल 4 ( 25,500-81,100 )

सिविल मोटर ट्रांसपोर्ट ड्राइवर - 4

10वीं पास व लाइसेंस।

आयु सीमा - 18 से 27 साल।

फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर - 1

10वीं पास व आईटीआई

आयु सीमा - 18 से 27 साल।

वेल्डर - 1

10वीं पास व आईटीआई

आयु सीमा - 18 से 27 साल।

लेस्कर - 8

10वीं पास व तीन साल का अनुभव

आयु सीमा - 18 से 30 साल।

एमटीएस - 2

10वीं पास व 2 साल का अनुभव

आयु सीमा - 18 से 27 साल।

एमटीएस (स्वीपर) - 2

10वीं पास व 2 साल का अनुभव

आयु सीमा - 18 से 27 साल।

अनस्किल्ड लेबरर - 1

10वीं पास।

आयु सीमा - 18 से 27 साल।

ड्राफ्टमैन - 1

सिविल या इलेक्ट्रिकल या मैनेनिकल या मैरिन इंजीनियरिंग में डिप्लोमा।

आयु सीमा - 18 से 25 साल।

चयन लिखित परीक्षा के आधार पर होगा। अभ्यर्थियों को उनके आवेदन पत्र के आधार पर छांटा जाएगा। फिर लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। लिखित परीक्षा में जीके, मैथ्स, जनरल इंग्लिश, संबंधित ट्रेड के प्रश्न आएंगे।

पूरा नोटिफिकेशन देखने के लिए क्लिक करें

आवेदन पत्र भरकर आवश्यक दस्तावेजों की प्रतियों के साथ इस पते पर भेजना होगा।

Headquarters, Coast Guard Region (West)

Worli Sea Face PO., Worli Colony

Mumbai – 400 030

आवेदन पत्र के लिफाफे पर यह लिखा होना चाहिए “APPLICATION FOR THE POST OF ________ AGAINST RECRUITMENT NOTIFICATION NO. CGRHQ(W)/01/2023” । साथ ही अभ्यर्थी की कैटेगरी ( UR/EWS/OBC) भी उस पर लिखी हो।