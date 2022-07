Indian Army Jobs 2022: टेरिटोरियल आर्मी के पद पर निकली भर्ती, 2 लाख से ऊपर होगी सैलरी, पढ़ें डिटेल्स

Indian Army Chinese Interpreter Recruitment 2022: आर्मी हेडक्वार्टर सिलेक्शन बोर्ड ने चीनी दुभाषियों ( Chinese Interpreter) की भर्ती के लिए एक आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया है। जिसके माध्यम से टेरिटोरियल आर्मी (प्रादेशिक सेना) के पदों पर भर्ती की जाएगी। जो उम्मीदवार लंबे समय से सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उनके लिए अच्छा मौका है। आइए विस्तार से जानते हैं पदों के बारे में।

पद के बारे में जानकारी

यह पहली बार है जब इंडियन आर्मी चीनी दुभाषियों की भर्ती कर रही है। एक्स- सर्विसमैन सैनिक भी टेरिटोरियल आर्मी (प्रादेशिक सेना) के लिए आवेदन करने के लिए पात्र हैं। 5 रिक्तियां नागरिक उम्मीदवारों के लिए हैं और 1 भर्ती एक्स- सर्विसमैन सैनिक के लिए है। आपको बता दें, इस पद पर महिला या पुरुष दोनों आवेदन कर सकते हैं।

यहां पढ़ें- Indian Army Recruitment 2022: इंडियन आर्मी में निकली एक और भर्ती, 14 अगस्त तक करें आवेदन

शैक्षणिक योग्यता

उम्मीदवार ने किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से ग्रेजुएशन की डिग्री ली हो। वहीं चीनी भाषा में डिग्री रखने वाले उम्मीदवार इस अवसर का लाभ उठा सकते हैं और भारत की प्रतिष्ठित ताकतों में से एक का हिस्सा बन सकते हैं।

आवेदन करने की तारीख

इस पद पर आवेदन करने की आखिरी तारीख 10 अगस्त 2022 है।

जानें- सैलरी के बारे में

लेफ्टिनेंट- 56,100 - 1,77,500 रुपये

कैप्टन - 6,13,00 - 1,93,900 रुपये

मेजर - 6,94,00 - 2,07,200 रुपये

लेफ्टिनेंट कर्नल - 1,21,200 - 2,12400 रुपये

कर्नल - 1,30,600 - 2,15,900 रुपये

ब्रिगेडियर- 1,39,600 - 2,17,600 रुपये

चयन प्रक्रिया

उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा के बाद इंटरव्यू के आधार पर होगा, यदि संबंधित प्रादेशिक सेना समूह मुख्यालय द्वारा प्रारंभिक इंटरव्यू बोर्ड (पीआईबी) द्वारा लिखित परीक्षा पास की जाती है। सफल उम्मीदवारों को अंतिम चयन के लिए सेवा चयन बोर्ड, एसएससी और मेडिकल बोर्ड में आगे परीक्षण से गुजरना होगा। बता दें, इंटरव्यू 200 मार्क्स का होगा।

वहीं उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग सेना मुख्यालय चयन बोर्ड (एएसबी) द्वारा की जाएगी जो कि महानिदेशालय प्रादेशिक सेना, रक्षा मंत्रालय के एकीकृत मुख्यालय, 'ए' ब्लॉक, चौथी मंजिल, रक्षा कार्यालय परिसर, केजी मार्ग, नई दिल्ली - 110001 में आयोजित की जाएगी।

कैसे करना है आवेदन

सभी प्रकार से भरा हुआ आवेदन फॉर्म नीचे दिए पते 10 अगस्त से पहले पर भेजना होगा।

पता:-

Territorial Army, Integrated Headquarters of Ministry of Defence, ‘A’ Block,4 th Floor, Defence Office Complex, KG Marg, New Delhi - 110001 ( फॉर्म केवल भारतीय डाक के माध्यम से) को भेजा जाना चाहिए।