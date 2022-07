India Post Recruitment 2022 : भारतीय डाक में बिना परीक्षा नौकरी पाने का मौका, देखिए डिटेल्स

India Post Recruitment 2022 : भारतीय डाक में बिना परीक्षा नौकरी पाने का सुनहरा आया है। भारतीय डाक ने 10वीं पास अनुभवी अभ्यर्थियों से स्टाफ कार ड्राइवर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस पद के लिए योग्य अभ्यर्थियों का चयन बिना परीक्षा के किया जाएगा। भारतीय डाक की ओर से 9 जुलाई को जारी नोटिफिकेशन में कुल 4 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इन पदों के लिए आवेदन की लास्ट डेट 8 अगस्त 2022 है। इससे पहले भी 24 पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया चल रही है और आवेदन की लास्ट डेट 20 जुलाई है। भारती डाक की इस भर्ती में आवेदन के इच्छुक अभ्यर्थी इंडिया पोस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट indiapost.gov.in पर जाकर आवेदन प्रक्रिया देख सकते हैं।



आवेदन योग्यता :

इंडिया पोस्ट ड्राइवर भर्ती के लिए अभ्यर्थी को मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होना जरूरी है। साथ ही वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस के साथ ड्राइविंग का अनुभव भी होना चाहिए।

आयु सीमा - 56 वर्ष से अधिक न हो।

4 पदों के लिए यहां करें आवेदन:

निर्धारित प्रोफॉर्मा में आवेदन भरकर दिए गए पते- मैनेजर (JAG), मेल मोटर सर्विस, गुड्स शेड रोड, कोयंबटूर-641001 पर भेज दें।

24 पदों के लिए यहां करें आवेदन :

आवेदन फॉर्म को निर्धारित प्रोफॉर्मा में भरकर इस पते - सीनियर मैनेजर (JAG), मेल मोटर सर्विस नंबर -37, ग्रीम्स रोड, चेन्नई- 600006 पर भेज दें। अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी इंडिया पोस्ट की वेबसाइट देख सकते हैं।

आवेदन के लिफाफे के ऊपर - Application for the post of Staff Car Driver लिखकर निर्धारित समय के भीतर आवेदन भेजें। आवेदन पत्र के साथ संबंधित जरूरी दस्तावेजों की प्रतियां भी संलग्न करें।

India Post Recruitment 2022 Notification for 24 Post

India Post Recruitment 2022 Notification for 4 Post