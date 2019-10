भारतीय डाक विभाग में 10वीं पास के लिए भर्तियां, जानें योग्यता और सैलरी से जुड़ी जरूरी बातें

भारतीय डाक विभाग ने स्टाफ कार ड्राइवर के पदों पर रिक्तियां निकाली हैं। कुल 10 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। इन पदों के लिए इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों को डाक के माध्यम से आवेदन करना होगा। डाक से आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि 13 नवंबर 2019 है।

स्टाफ कार ड्राइवर, पद : 10 (अनारक्षित- 05)

योग्यता : मान्यता प्राप्त स्कूली शिक्षा बोर्ड से दसवीं पास होना चाहिए।

- हल्के और भारी वाहन चलाने का वैध ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त होना चाहिए।

- मोटर मेकेनिज्म की जानकारी होने के साथ ही वाहन चलाने का कम से कम तीन वर्ष का अनुभव हो।

आयु सीमा : न्यूनतम 18 और अधिकतम 27 वर्ष। एससी/एसटी उम्मीदवारों को पांच वर्ष और ओबीसी उम्मीदवारों को तीन वर्ष की छूट दी जाएगी।

वेतन : 19,900 रुपये।

आवेदन शुल्क : 100 रुपये। इसका भुगतान इंडियन पोस्टल ऑर्डर के जरिए करना होगा।

चयन प्रक्रिया : योग्य उम्मीदवारों का चयन ड्राइविंग टेस्ट में प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा।

आवेदन प्रक्रिया :

- उम्मीदवारों को वेबसाइट (https://www.indiapost.gov.in) पर लॉगइन करना होगा। होमपेज खुलने पर नीचे दिए गए ऑप्च्यूर्निटीज ऑप्शन पर क्लिक करें।

- क्लिक करते ही एक नया वेबपेज खुल जाएगा। यहां पर 16 Sep Notification for direct recruitment of 10(Ten) Staff Car driver posts at MMS, Patna शीर्षक दिया गया है।

- इस शीर्षक के नीचे दिख रहे लाल रंग के पीडीएफ साइन पर क्लिक करें। ऐसा करते ही रिक्तियों से संबंधित विज्ञापन खुल जाएगा।

- इस विज्ञापन को अच्छी तरह से पढ़ें और पदों के अनुसार अपनी योग्यता की जांच कर लें।

- इसके बाद विज्ञापन में दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार आवेदन पत्र तैयार करें और उसे संबंधित दस्तावेजों की सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी के साथ संलग्न करें।

- अब तैयार आवेदन पत्र को एक लिफाफे में डालें और दिशा-निर्देशों के अनुसार डाक के माध्यम से निर्धारित तिथि तक तय पते पर भेजें।

यहां भेजें आवेदन पत्र :

मैनेजर, मेल मोटर सर्विस, जीपीओ कैम्पस, पटना-800001

महत्वपूर्ण तिथि :

डाक से आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि : 13 नवंबर 2019

अधिक जानकारी यहां :

वेबसाइट : https://www.indiapost.gov.in