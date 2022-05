India Post GDS Bharti 2022: पोस्ट ऑफिस में 38926 ग्रामीण डाक सेवक समेत कई पदों पर भर्तियां, टैप कर देखिए डिटेल्स

India Post GDS Bharti 2022: सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे बेरोजगार युवाओं के लिए भारतीय डाक सुनहरा अवसर लेकर आया है। इंडिया पोस्ट में 38926 ग्रामीण डाक सेवक (GDS) समेत कई पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जार

Tue, 03 May 2022 09:32 AM

Alakha Singh लाइव हिन्दुस्तान टीम,नई दिल्ली Tue, 03 May 2022 09:32 AM

