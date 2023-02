Income Tax Recruitment 2023: टैक्स इंस्पेक्टर, असिस्टेंट के पदों पर निकली भर्ती, डेढ़ लाख के आस- पास होगी सैलरी

ऐप पर पढ़ें

Income Tax Recruitment 2023: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, टैक्स असिस्टेंट और मल्टी-टास्किंग स्टाफ के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। रिक्तियां कर्नाटक और गोवा क्षेत्र के आयकर विभाग में हैं। भर्ती के माध्यम से 71 पद भरे जाने हैं। ये भर्ती स्पोर्ट्स पर्सन के लिए है। जो उम्मीदवार इन पदों पर आवेदन करना चाहते हैं वह भर्ती से जुड़ी जानकारी पढ़ लें, उसके बाद ही आगे की प्रक्रिया शुरू करें।

Income Tax Recruitment 2023 Notification- Direct Link

जानें- पदों के बारे में

इनकम टैक्स इंस्पेक्टर- 10 पद

टैक्स असिस्टेंट- 32 पद

मल्टी टास्किंग स्टाफ - 29 पद

जानें- शैक्षणिक योग्यता

इनकम टैक्स इंस्पेक्टर/ टैक्स असिस्टेंट- उम्मीदवार ने किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से ग्रेजुएशन की डिग्री ली हो।

मल्टी टास्किंग स्टाफ- उम्मीदवार ने किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से कक्षा 10वीं पास की हो।

जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, ये भर्ती स्पोर्ट्स कोटे के लिए निकाली गई है। इस लिए इस भर्ती के माध्यम से नियुक्ति ऐसे खिलाड़ी की की जाएगी जिसने निम्नलिखित खेल का प्रतिनिधित्व किया हो।

एथलिट

बैडमिंटन

बास्केटबाल

शतरंज

क्रिकेट

फ़ुटबॉल

हॉकी

जिमनास्टिक

कबड्डी

स्विमिंग

टेबल टेनिस

टेनिस

वालीबाल

योगासन

पैरा स्पोर्ट्स

ये होनी चाहिए योग्यता

- उम्मीदवार ने किसी भी गेम्स / स्पोर्ट्स में नेशनल या इंटरनेशनल प्रतियोगिता में हिस्सा लिया हो।

- सीनियर/जूनियर लेवल पर स्टेट/केंद्र शासित प्रदेश और तीसरे स्थान तक मेडल या पद हासिल किया हो।

- इंटर-यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट में उनके विश्वविद्यालय और फाइनल में तीसरे स्थान तक मेडल या पद हासिल किया हो।

- अखिल भारतीय स्कूल खेल संघ द्वारा आयोजित स्कूलों के लिए नेशनल स्पोर्ट्स में राज्य स्कूल टीमों ने पदक जीते या फाइनल में तीसरा स्थान हासिल किया हो।

- खिलाड़ी को राष्ट्रीय शारीरिक दक्षता अभियान के तहत शारीरिक दक्षता में राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया हो।

सैलरी

इनकम टैक्स इंस्पेक्टर- पे लेवल 7 (44900-142400 रुपये)

टैक्स असिस्टेंट- पे लेवल 4 (रु. 25500- 81100)

मल्टी टास्किंग स्टाफ - पे लेवल 1 (रु. 18000-56900)

आवेदन करने की तारीख

आवेदन करने की तारीख- 06 फरवरी 2023

फॉर्म जमा करने की आखिरी तारीख- 24 मार्च 2023

उम्र सीमा

इनकम टैक्स इंस्पेक्टर- उम्मीदवार की उम्र 30 साल होनी चाहिए।

टैक्स असिस्टेंट- न्यूनतम उम्र 18 साल और अधिकतम उम्र 27 साल होनी चाहिए।

मल्टी टास्किंग स्टाफ - न्यूनतम उम्र 18 साल और अधिकतम उम्र 25 साल होनी चाहिए।

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से आयु में नियमानुसार छूट दी जाएगी।

ऑफलाइन करना होगा आवेदन

उम्मीदवारों को ऑफलाइन मोड में आवेदन करना होगा। आवेदन पत्र आधिकारिक नोटिफिकेशन में अपलोड किया गया है। आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ना चाहिए। फॉर्म भरते समय जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना न भूलें। एक बार फॉर्म भरने के बाद नीचे दिए गए पते पर भेजना होगा। जो इस प्रकार है।

पता:- Commissioner of Income Tax (Admin and TPS), O/o Principal Chief Commissioner of Income Tax, Karnataka and Goa Region, Central Revenue Building, No. 1, Queens Road, Bengaluru, Karnataka- 560001”

ऐसे होगा सिलेक्शन

उम्मीदवारों को स्पोर्ट्स में उनके प्रदर्शन के आधार पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। केवल शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा के लिए उपस्थित होना होगा। परीक्षा के पूरे सिलेबस के लिए उम्मीदवार आधिकारिक नोटिफिकेशन देख सकते हैं। शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों के नाम लिखित परीक्षा से दो सप्ताह पहले आधिकारिक वेबसाइट- www.incometaxbengaluru.org पर अपलोड किए जाएंगे।