अच्छे रिज्यूमे में नहीं होनी चाहिए ये डिटेल्स, वरना हाथ से जा सकती है नौकरी

Details Not to Include in your Resume: अपने सपनों की नौकरी पाने के लिए एक मजबूत रिज्यूमे होना जरूरी है जो आपके स्किल्स और एक्सपीरियंस को बेहतर तरीके से दर्शा सके। किसी भी नौकरी के आवेदन करने के लिए रिज्यूमे बनाते समय ये सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि उसमें क्या शामिल करना है और क्या छोड़ना है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज हम बात करेंगे कि रिज्यूमे में किन डिटेल्स को शामिल नहीं करना है। ऐसा करने से आपका रिज्यूमे और बेहतर बन सकता है। आइए विस्तार से जानते हैं।

पर्सनल इंफॉर्मेशन

रिज्यूमे में मैरिटल स्टेटस, यौन रुझान, आध्यात्मिक विश्वास जैसी पर्सनल जानकारी शामिल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे में अपने बारे में जरूरत से ज्यादा रिज्यूमे में न लिखे। याद रखें आप नौकरी के लिए आवेदन करने जा रहे हैं, जितना होगा सके, काम से संबंधित डिटेल्स ही लिखें।

राजनीतिक विचार

रिज्यूमे में ये लिखने की कोई जरूरत नहीं कि आप किसी राजनीति पार्टी को सपोर्ट करते हैं और आपके राजनीतिक विचार क्या है। इससे नौकरी का कोई संबंध नहीं है।

वर्क एक्सपीरियंस

जिस पद के लिए आपने आवेदन किया है, केवल उसी पद से संबंधित वर्क एक्सपीरियंस के बारे में लिखें। यदि पिछली नौकरी का उस पद से कोई लेना-देना नहीं है जिसके लिए आप आवेदन कर रहे हैं, खासकर स्किल्स के मामले में, तो उसे छोड़ दें। अपनी तारीख बढ़ा चढ़ा कर बिल्कुल न लिखें।

फॉर्मेट का ध्यान रखें

- एक मानक फॉर्मेट, आकार और लेआउट का उपयोग करें। रिज्यूमे बनाते समय इसका खास ध्यान दिया जाना चाहिए कि कौनसी डिटेल्स कैसे लिखनी है। ऐसा नहीं है कि आप अपनी मर्जी से ऊपर नीचे कुछ भी लिख दे। ऐसा करने से आपके हाथ से नौकरी जा सकती है। इंटरव्यू लेने वाले व्यक्ति को पता चल जाएगा आपको रिज्यूमे बनाने की समझ नहीं है। इसी के साथ रिज्यूमे में रंगों या डिजानर वर्ड फॉन्ट का इस्तेमल न करें।

- यदि आप किसी के बताने पर नौकरी लिए इंटरव्यू देने आए हैं, तो उस शख्स का नाम अपने रिज्यूमे न लिखें।

- इसी के साथ पिछली नौकरी में आपके साथ टीम के सदस्यों ने कैसा काम किया है, उनका कैसा व्यवहार था, इस बारे में भी लिखने की कोई जरूरत नहीं है।

- एक बात को ध्यान रखें, इंटरव्यू लेने वाले जो शख्स आपको रिज्यूमे पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले वह यह जानना चाहते हैं कि आप यह नौकरी क्यों चाहते हैं और आपका उद्देश्य क्या है। इसलिए रिज्यूमे ऐसे तैयार करें कि उनके सभी डाउट्स रिज्यूमे पढ़ने के दौरान ही क्लियर हो जाए।