IIT रुड़की में प्रोजेक्ट असिस्टेंट के 6 पदों पर भर्तियां

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (आईआईटी), रुड़की में प्रोजेक्ट असिस्टेंट के पदों को भरने के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए हैं। इसके तहत विभिन्न विषयों के लिए कुल छह पदों पर अनुबंध के अनुसार नियुक्तियां की जाएंगी। इन पदों को भरने के लिए उम्मीदवारों को ई-मेल अथवा डाक के माध्यम से आवेदन करना होगा। आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि 20 जुलाई 2019 है। रिक्तियों का विवरण इस प्रकार है :

प्रोजेक्ट असिस्टेंट (एडमिन), पद : 02

योग्यता : मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी अथवा संस्थान से एमबीए या एमकॉम डिग्री प्राप्त होनी चाहिए।

- इसके साथ ही संबंधित कार्यक्षेत्र में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव प्राप्त किया हो।

वेतनमान : 15,000 से 35,000 रुपये। साथ ही एचआरए।

प्रोजेक्ट असिस्टेंट (टेक्निकल), पद : 02

योग्यता : मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी अथवा संस्थान से कम्प्यूटर साइंस इंजीनियरिंग/आईटी/ईसीई/आईसीई में बीटेक या बीसीए डिग्री के साथ ही संबंधित कार्यक्षेत्र में चार वर्ष का अनुभव प्राप्त किया हो। अथवा

- उपरोक्त विषयों में एमटेक डिग्री प्राप्त होने के साथ ही संबंधित क्षेत्र में कम से कम दो वर्ष का कार्यानुभव होना चाहिए।

वेतनमान : 15,000 से 40,000 रुपये। साथ ही एचआरए।

प्रोजेक्ट असिस्टेंट (टेक्निकल), पद : 01

योग्यता : कम्प्यूटर साइंस इंजीनियरिंग/आईटी/ईसीई/आईसीई में बीटेक या बीसीए डिग्री के साथ ही संबंधित कार्यक्षेत्र में चार वर्ष का अनुभव प्राप्त किया हो। अथवा

- उपरोक्त विषयों में एमटेक डिग्री प्राप्त होने के साथ ही संबंधित क्षेत्र में कम से कम दो वर्ष का कार्यानुभव होना चाहिए।

- इसके साथ ही एंड्रॉयड एसडीके डेवलपर टूल्स के बारे में अच्छी जानकारी होनी चाहिए।

वेतनमान : 15,000 से 35,000 रुपये। साथ ही एचआरए।

प्रोजेक्ट असिस्टेंट (टेक्निकल), पद : 01

योग्यता : किसी भी विषय में बैचलर डिग्री प्राप्त होने के साथ ही संबंधित क्षेत्र में चार वर्ष का अनुभव हो। अथवा

- पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री के साथ संबंधित क्षेत्र में कम से कम दो वर्ष का कार्यानुभव होना चाहिए।

वेतनमान : 15,000 से 35,000 रुपये। साथ ही एचआरए।

जरूरी सूचना :

- उम्मीदवार के पास कम्प्यूटर एप्लीकेशन से संबंधित अच्छा प्रायोगिक अनुभव होना चाहिए।

- अंगेजी भाषा बोलने, पढ़ने और लिखने में निपुण होना चाहिए।

- ये सभी नियुक्तियां डीओआरए प्रोमोशनल अकाउंट प्रोजेक्ट के लिए की जाएंगी।

- इस पदों पर नियुक्तियां एक वर्ष के अनुबंध के आधार पर होंगी।

- आयु सीमा में छूट का लाभ केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार दिया जाएगा।

चयन प्रक्रिया : योग्य उम्मीदवारों का चयन इंटरव्यू में प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा।

आवेदन शुल्क : इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को कोई शुल्क नहीं देना होगा।

आवेदन प्रक्रिया :

- उम्मीदवारों को वेबसाइट (www.iitr.ac.in) पर लॉगइन करना होगा। होमपेज खुलने पर रिक्रूटमेंट सेक्शन में जाएं।

- इस सेक्शन के तहत प्रोजेक्ट जॉब्स ऑप्शन पर क्लिक करें। ऐसा करने पर एक नया वेबपेज खुल जाएगा।

- अब नए पेज पर आपको Advertisement dated July 01, 2019 interview for the position(s) of Project Assistant (Admin)/ Project Assistant (Technical)...लिंक दिखाई देगा।

- इस लिंक पर क्लिक करते ही रिक्तियों से संबंधित विज्ञापन खुल जाएगा। इसे अच्छी तरह से पढ़ें और पदों के अनुसार अपनी योग्यता की जांच करें।

- इसके बाद उम्मीदवारों को अपना बायोडाटा खुद से तैयार कर मांगे गए प्रमाण पत्रों के साथ संलग्न कर डाक के माध्यम से तय पते पर भेजना होगा।

- इसके अलावा उम्मीदवार अपने बायोडाटा और मांगे गए प्रमाण पत्रों की स्कैन कॉपी ई-मेल के माध्यम से भी भेज सकते हैं।

यहां भेजें डाक से आवेदन :

द प्रिंसिपल इंवेस्टीगेटर (प्रोफेसर बी आर गुर्जर), डिपार्टमेंट/सेंटर डीन ऑफ रिसोर्स एंड अल्युमनी अफेयर्स, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, रुढ़की

इस ई-मेल आईडी पर भेजें आवेदन :

ई-मेल : dora.office@iitr.ac.in

महत्वपूर्ण तिथि :

ई-मेल अथवा डाक से आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि : 20 जुलाई 2019

अधिक जानकारी यहां :

वेबसाइट : www.iitr.ac.in

फोन : 01332-285840