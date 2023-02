IIT Delhi: आर्किटेक्ट समेत कई पदों पर निकली भर्ती, ऐसे करें आवेदन

ऐप पर पढ़ें

IIT Delhi Recruitment 2023: इंडियन इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी (IIT) दिल्ली ने आर्किटेक्ट, फायर ऑफिसर और अन्य 26 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। जो उम्मीदवार इन पदों पर आवेदन करना चाहते हैं, वह भर्ती से जुड़ी जानकारी पहले पढ़ लें, उसके बाद ही आगे की प्रक्रिया शुरू करें।

जानें- पदों के बारे में

इस भर्ती के माध्यम से आर्किटेक्ट समेत 26 पदों को भरा जाएगा। जिसमें पद इस प्रकार है।

- आर्किटेक्ट

- हॉर्टिकल्चर ऑफिसर

- फायर ऑफिसर

- सेफ्टी ऑफिसर

- मेडिकल ऑफिसर (डेंटल)

- हिन्दी ऑफिसर

- ट्रेनिंग एंड प्लेजमेंट ऑफिसर

- करियर काउंसलर

- सीनियर सिस्टम एनालिस्ट

- प्रिसिंपल सिस्टम एनालिस्ट

- असिस्टेंट प्रोग्राम कॉर्टिनेटर

- साइकोथेरेपिस्ट

- जूनियर हिन्दी ट्रांसलेशन

- प्रोडक्शन मैनेजर

- एप्लिकेशन एनालिस्ट

- प्रोडक्शन असिस्टेंट

शैक्षणिक योग्यता

हर पद के लिए शैक्षणिक योग्यता अलग- अलग है। उम्मीदवार को सलाह दी जाती है वह पदों की योग्यता जानने के लिए आधिाकारिक नोटिफिकेशन देखें।

आवेदन करने की तारीख

इन 26 पदों पर आवेदन करने की आखिरी तारीख 3 मार्च 2023 है। इस तारीख के बाद किसी भी उम्मीदवार के आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

IIT Delhi recruitment 2023: ऐसे करना है आवेदन

स्टेप 1- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट home.iitd.ac.in पर जाना होगा।

स्टेप 2- होम पेज पर “ONLINE applications are invited from the Indian Nationals for filling up the following posts on Direct Recruitment basis: Advt. No. – Mission Mode (DR) (1) / 2023 Dated February 02, 2023” लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3- स्क्रीन पर एक पीडीएफ प्रदर्शित की जाएगी, जिसमें नोटिफिकेशन दिखाई देगा।

स्टेप 4- नोटिफिकेशन में उपलब्ध अप्लाई लिंक पर क्लिक करें, अब फॉर्म को भरना शुरू करें।

स्टेप 5- मांगी गई जानकारी भरें।

स्टेप 6- फॉर्म भरने के बाद इसे सबमिट कर दीजिए।