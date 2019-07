IIT Delhi Recruitment 2019: आईआईटी दिल्ली में 34 पदों पर भर्तियां

IIT Delhi Recruitment 2019: इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, दिल्ली ने विभिन्न पदों को भरने के लिए कुल 34 रिक्तियां घोषित की हैं। इनमें एग्जिक्यूटिव इंजीनियर, जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट, जूनियर सुपरिटेंडेंट और जूनियर असिस्टेंट के पद शामिल हैं। इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों को इन पदों के ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि पांच अगस्त 2019 है।



एग्जिक्यूटिव इंजीनियर (इलेक्ट्रिकल), पद : 01

योग्यता : मान्यता प्राप्त संस्थान/ विश्वविद्यालय से न्यूनतम 55% अंकों के साथ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मास्टर अथवा समकक्ष डिग्री प्राप्त हो।

- ग्रेड पे 5400 रुपये के साथ असिस्टेंट एग्जिक्यूटिव इंजीनियर के पद पर कम से कम पांच साल कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। या

- न्यूनतम 55% अंकों के साथ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बैचलर अथवा समकक्ष डिग्री प्राप्त हो।

- ग्रेड पे 5400 रुपये के साथ असिस्टेंट एग्जिक्यूटिव इंजीनियर के पद पर कम से कम सात साल कार्य करने का अनुभव होना चाहिए।

वेतनमान : 67,700 से 2,08,700 रुपये।

आयु सीमा : अधिकतम 50 वर्ष।

जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट (हिन्दी सेल), पद : 01 (अनारक्षित)

योग्यता : मान्यता प्राप्त संस्थान/ विश्वविद्यालय से न्यूनतम 55% अंकों के साथ हिन्दी विषय में मास्टर डिग्री प्राप्त हो। साथ ही डिग्री लेवल पर इंग्लिश एक विषय के रूप में पढ़ा हो। या

- न्यूनतम 55% अंकों के साथ इंग्लिश विषय में मास्टर डिग्री प्राप्त हो। साथ ही डिग्री लेवल पर हिन्दी एक विषय के रूप में पढ़ा हो।

- ग्रेड पे 2,800 रुपये के साथ संबंधित क्षेत्र में न्यूनतम एक साल कार्य करने का अनुभव हो। या

- न्यूनतम 55% अंकों के साथ हिन्दी विषय में बैचलर डिग्री प्राप्त हो। साथ ही डिग्री लेवल पर इंग्लिश एक विषय के रूप में पढ़ा हो। या

- न्यूनतम 55% अंकों के साथ इंग्लिश विषय में बैचलर डिग्री प्राप्त हो। साथ ही डिग्री लेवल पर हिन्दी एक विषय के रूप में पढ़ा हो।

- ग्रेड पे 2,800 रुपये के साथ संबंधित क्षेत्र में न्यूनतम तीन साल कार्य करने का अनुभव हो।

जूनियर सुपरिटेंडेंट, पद : 04

योग्यता : मान्यता प्राप्त संस्थान/ विश्वविद्यालय से न्यूनतम 55% अंकों के साथ किसी भी विषय में मास्टर डिग्री प्राप्त हो।

- ग्रेड पे 2,800 रुपये के साथ सीनियर असिस्टेंट या समकक्ष पद पर कम से कम एक साल काम करने का अनुभव हो। या

- न्यूनतम 55% अंकों के साथ किसी भी विषय में बैचलर डिग्री प्राप्त हो।

- ग्रेड पे 2,800 रुपये के साथ सीनियर असिस्टेंट या समकक्ष पद पर कम से कम तीन साल काम करने का अनुभव हो।

- एमएस ऑफिस में दक्षता हो।

वेतनमान (उपरोक्त दो पद) : 35,400 से 1,12,400 रुपये।

आयु सीमा (उपरोक्त दो पद) : अधिकतम 35 वर्ष।

जूनियर असिस्टेंट, पद : 25 (अनारक्षित : 10)

योग्यता : न्यूनतम 55% अंकों के साथ किसी भी विषय में बैचलर डिग्री प्राप्त हो।

- एमएस ऑफिस में दक्षता हो।

जूनियर असिस्टेंट (अकाउंट्स), पद : 03

योग्यता : न्यूनतम 55% अंकों के साथ बीकॉम या समकक्ष डिग्री प्राप्त हो।

- अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जैसे कि टेली, पे-रोल अकाउंटिंग, ई-टीडीएस में दक्ष हो।

- कम्प्यूटर पर हिन्दी/ इंग्लिश टाइपिंग के साथ एमएस ऑफिस की अच्छी जानकारी हो।

वेतनमान (उपरोक्त दो पद) : 21,700 से 69,100 रुपये।

आयु सीमा (उपरोक्त दो पद) : अधिकतम 27 वर्ष।

चयन प्रक्रिया : योग्य उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा/ ट्रेड टेस्ट/ इंटरव्यू के माध्यम से किया जाएगा।

आवेदन शुल्क

- सामान्य और ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 200 रुपये।

- एससी/ एसटी/ दिव्यांग श्रेणी के उम्मीदवारों को कोई शुल्क नहीं देना होगा।

- भुगतान रिक्रूटमेंट पोर्टल पेमेंट गेटवे के माध्यम से ऑनलाइन किया जा सकता है।

आवेदन प्रक्रिया

- संस्थान की वेबसाइट (www.iitd.ac.in) पर लॉगइन करें। होमपेज पर ऊपर की ओर जॉब्स@आईआईटी लिंक दिया गया है।

- इस लिंक पर क्लिक करें। ऐसा करते ही एक नया वेबपेज खुल जाएगा। यहां नॉन अकैडमिक सेक्शन पर के अंतर्गत Grp. 'A', 'B' & 'C' Positions ऑप्शन पर क्लिक करें।

- अब एक और नया वेबपेज खुल जाएगा। यहां शीर्षक ONLINE applications are invited from the Indian Nationals for filling up the following posts दिया गया है।

- शीर्षक के नीचे एडवर्टाइजमेंट ऑप्शन पर क्लिक करें। ऐसा करते ही रिक्तियों से संबंधित जारी किया गया विस्तृत विज्ञापन खुल जाएगा।

- इसे ध्यान से पढ़ें और पदों के अनुसार अपनी योग्यता की जांच करें। इसके बाद पिछले वेबपेज पर वापस आना होगा। यहां वेब लिंक ऑप्शन पर टैब करें।

- खुलने वाले नए वेबपेज पर रजिस्टर यूजर बटन पर क्लिक करें। अब यहां अपनी ई-मेल आईडी दर्ज कर जनरेट वेरीफिकेशन कोड बटन पर क्लिक करें।

- अब आपकी ई-मेल पर एक रजिस्ट्रेशन वेरीफिकेशन कोड प्राप्त होगा। इसे एंटर वेरीफिकेशन कोड बॉक्स में दर्ज करें।

- इस तरह आपकी कम्प्यूटर की स्क्रीन पर ऑनलाइन आवेदन फॉर्म खुल जाएगा। इसे विज्ञापन में दिए दिशा-निर्देशों के अनुसार पूरा भरे।

- इसके बाद अपनी श्रेणी के अनुसार आवेदन शुल्क का भुगतान कर आवेदन प्रक्रिया पूरी करें।

- पूर्ण रूप से भरे गए आवेदन पत्र का ए4 साइज के पेपर पर प्रिंटआउट निकाल कर अपने पास सुरक्षित रखें।

महत्वपूर्ण तिथि

ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि : 05 अगस्त 2019

अधिक जानकारी यहां

वेबसाइट : www.iitd.ac.in