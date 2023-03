IIT Delhi Recruitment: जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट रजिस्ट्रार समेत कई पदों पर निकली भर्ती

ऐप पर पढ़ें

IIT Delhi Recruitment: इंडियन इंस्टिट्यूट टेक्नोलॉजी दिल्ली ने असिस्टेंट रजिस्ट्रार, जूनियर इंजीनियर (इलेक्ट्रिकल), असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस और अन्य 89 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन प्रक्रिया चल रही है और आवेदन फॉर्म जमा करने की आखिरी तारीख 20 मार्च है। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट home.iitd.ac.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जो उम्मीदवार इन पदों पर आवेदन करना चाहते हैं वह भर्ती से जुडी जानकारी पढ़ लें, उसके बाद आवेदन की प्रक्रिया शुरू करें।

जानें- पदों के बारे में

यह भर्ती अभियान 89 रिक्तियों को भरने के लिए आयोजित किया जा रहा है, जिनमें से 8 रिक्तियां असिस्टेंट रजिस्ट्रार के पद के लिए हैं, 28 रिक्तियां असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के पद के लिए हैं, 14 रिक्तियां एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट के पद के लिए हैं, 4 रिक्तियां असिस्टेंट रजिस्ट्रार के पद के लिए हैं। जूनियर अकाउंटेंट और ऑडिट ऑफिसर,18 रिक्तियां अकाउंट्स और ऑडिट ऑफिसर के पद के लिए हैं, 2 रिक्तियां सुपरीटेंडिंग ऑफिसर के पद के लिए हैं, 2 रिक्तियां असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर (सिविल) के पद के लिए हैं, 3 रिक्तियां जूनियर इंजीनियर (सिविल) के पद ), 2 रिक्तियां असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर (इलेक्ट्रिकल) के पद के लिए हैं, 4 रिक्तियां जूनियर इंजीनियर (इलेक्ट्रिकल) के पद के लिए हैं, और 4 रिक्तियां एप्लीकेशन एनालिस्ट के पद के लिए हैं।

IIT Delhi recruitment 2023: ऐसे करना है आवेदन

स्टेप 1- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट home.iitd.ac.in पर जाना होगा।

स्टेप 2-" Advt. No. – Mission Mode (DR) (3) / 2023 Dated February 17, 2023 ONLINE applications are invited from the Indian Nationals for filling up the following posts on Direct Recruitment basis" लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3-एप्लीकेशन फॉर्म भरना शुरू करें।

स्टेप 4-सभी आवश्यक डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें और भविष्य के संदर्भ के लिए जमा करें।

उम्मीदवारों को आवेदन फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि के 10 दिनों के भीतर आवेदन फॉर्म जमा करना आवश्यक है, ऐसा न करने पर ऐसे व्यक्तियों को चयन प्रक्रिया के समय एनओसी प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी, बशर्ते कि उन्होंने भर्ती के लिए एक एडवांस कॉपी भेजी हो।

इस पते पर भेजे आवेदन फॉर्म

Room No. 207/C-7, Adjoining to Dy. Director (Ops)’s Office, IIT Delhi, Hauz-Khas, New Delhi – 110016. The candidate will have to clearly superscribe “APPLICATION FOR THE POST OF _________________ AGAINST ADVT. NO. MISSION MODE (DR) (3) / 2023 DATED FEBRUARY 17, 2023