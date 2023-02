IIT BHU Recruitment 2023: इंजीनियर और अन्य पदों पर निकली भर्ती, ऐसे करना है आवेदन

ऐप पर पढ़ें

IIT BHU Recruitment 2023: इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने इंजीनियरिंग और अन्य पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य उम्मीदवार आईआईटी बीएचयू की आधिकारिक साइट iitbhu.ac.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पदों पर आवेदन करने की अंतिम तिथि 28 फरवरी, 2023 तक है। जो उम्मीदवार इन पदों पर आवेदन करना चाहते हैं, वह पहले भर्ती से जुड़ी जानकारी पढ़ लें, उसके बाद आगे की प्रक्रिया शुरू करें।

- भर्ती का आधिकारिक नोटिफिकेशन देखने के लिए यहां करें क्लिक

पदों के बारे में

इस भर्ती के माध्यम से इंजीनियर औ अन्य 55 पदों को भरा जाएगा। यहां देखें पदों की डिटेल्स।

रजिस्ट्रार: 1 पद

असिस्टेंट रजिस्ट्रार: 4 पद

जूनियर असिस्‍टेंट: 15 पद

सुपरिटेंडिंग इंजीनियर: 1 पद

एग्जीक्यूटिव इंजीनियर: 1 पद

असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर: 2 पद

जूनियर इंजीनियर: 1 पद

जूनियर टेक्निशियन: 30 पद

शैक्षणिक योग्यता

हर पद के लिए शैक्षणिक योग्यता अलग-अलग है। अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन देखें।

जाने- आवेदन फीस

ग्रुप A और B पदों के लिए, एससी, एसटी और पीडी उम्मीदवारों के अलावा अन्य उम्मीदवारों के लिए 500 रुपये और एससी, एसटी और पीडी उम्मीदवारों को 250 रुपये, ग्रुप C पदों के लिए, एससी, एसटी और पीडी उम्मीदवारों के लिए आवेदन फीस 250 रुपये और एससी, एसटी और पीडी उम्मीदवारों के लिए 100 रुपये का भुगतान करना होगा। महिला उम्मीदवारों को कोई फीस नहीं देना होगा। अधिक डिटेल्स के लिए उम्मीदवार IIT बीएचयू की आधिकारिक साइट देख सकते हैं।

यहां सबमिट करनी है आवेदन फीस

Account Name : IIT (BHU) Main Account (Institute Development Fund)

Account No. & Type of account

: 32778803937 - Current

IFSC Code : SBIN0011445

Account Holder Name : Registrar, IIT (BHU), Varanasi

ऐसा करना है आवेदन

उम्मीदवारों को केवल ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन जमा करना होगा और सीधे फीस का भुगतान करना होगा। ऑनलाइन पोर्टल 04.02.2023 से 28.02.2023 (शाम 5.00 बजे) तक खुला रहेगा। आखिरी तारीख के बाद उम्मीदवार के आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। आवेदन फॉर्म को सबमिट करने के बाद उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है, वह प्रिंट आउट अवश्य लें।