IISC Recruitment: यहां मिल रहा है 69,100 रुपये कमाने का मौका, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट के पदों पर निकली भर्ती

IISC Recruitment 2022: इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस (IISc), बैंगलोर ने डायरेक्ट भर्ती के माध्यम से एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट के पदों पर भर्ती निकाली है। इस भर्ती के माध्यम से डिपार्टमेंट में कुल 76 पदों को भरा जाएगा। इच्छुक उम्मीदवार 6 जनवरी (रात 11.55 बजे) तक आवेदन भर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन आईआईएससी की आधिकारिक वेबसाइट- cdn.digialm.com पर उपलब्ध हैं। जो उम्मीदवार आवेदन करना चाहते हैं, वह पहले भर्ती से जुड़ी जानकारी पढ़ लें उसके बाद ही आगे की प्रक्रिया शुरू करें।

जानें- पदों के बारे में

नोटिफिकेशन के अनुसार, IISc में 76 रिक्तियां हैं, जिनमें से 31 पद UR उम्मीदवारों के लिए, 12 एससी के लिए, 05 एसटी के लिए, 20 ओबीसी के लिए और 08 ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षित हैं।

- भर्ती का नोटिफिकेशन देखने के लिए यहां करें क्लिक

- डायरेक्ट आवेदन करने के लिए यहां करें क्लिक

शैक्षणिक योग्यता

उम्मीदवारों के पास कुल 50 प्रतिशत अंकों के साथ ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए।

उम्र सीमा

आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि तक उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा 26 वर्ष है।

IISC Recruitment 2022: ऐसे करें आवेदन

स्टेप 1- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट iisc.ac.in पर जाएं।

स्टेप 2- पोजीशन ओपन के तहत करियर पेज पर क्लिक करें।

स्टेप 3-‘Recruitment for the position of Administrative Assistant’ लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 4- आवेदन फॉर्म को भरना शुरू करें

स्टेप 5- आवेदन फीस जमा करने से पहले सभी डिटेल्स को क्रॉस चेक करें।

स्टेप 6- फाइनल सबमिशन के लिए सबमिट बटन पर क्लिक करें।

स्टेप 7- अब इसका प्रिंटआउट लेना न भूलें।

आवेदन फीस

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पीडब्ल्यूडी, एक्स सर्विसमैन सैनिक, ट्रांसजेंडर और महिलाओं से संबंधित उम्मीदवारों को 50 रुपये देना होगा। अन्य उम्मीदवारों को 450 रुपये की आवेदन फीस देनी होगी।

सैलरी

जिन उम्मीदवारों का सिलेक्शन एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट पद के लिए होगा उन्हें प्रति महीने 21700 से 69100 रुपये की सैलरी दी जाएगी। उम्मीदवार भर्ती की स्थिति के बारे में अपडेट के लिए संस्थान की वेबसाइट और पोर्टल पर जा सकते हैं। शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को ईमेल के जरिए आगे की प्रक्रिया के लिए आमंत्रित किया जाएगा। संस्थान उन्हें अलग से नहीं बुलाएगा।