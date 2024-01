IIMC: आईआईएमसी को मिला 'डीम्ड यूनिवर्सिटी' स्टेटस

ऐप पर पढ़ें

IIMC New Delhi Deemed to be University: यूजीसी की ओर से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मॉस कम्यूनिकेशन को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया है। डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा मिलने के बाद संस्थान डिप्लोमा की जगह डिग्री प्रदान कर सकेगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने अगस्त में एचआरडी मंत्रालय को आईआईएमसी को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा देने की सिफारिश की थी। ऑफिशियल ट्विटर हैंडल के जरिए आईआईएमसी ने इस खबर की पुष्टि की है।

भारतीय जनसंचार संस्थान द्वारा एक्स पर एक पोस्ट के जरिए आईआईएमसी नई दिल्ली और इसके पांच क्षेत्रीय केंद्रों को डीम्ड यूनिवर्सिटी के रूप में नामित करने के लिए शिक्षा मंत्रालय की सराहना की। इसके अलावा, पोस्ट में लिखा की आईआईएमसी जनसंचार शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान को आगे बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास करने के लिए समर्पित है।

आईआईएमसी नई दिल्ली और इसके पांच क्षेत्रीय परिसरों यानि कोट्टायम, केरल, अमरावती, मिजोरम, जम्मू और कश्मीर को यह दर्जा दिया गया है। आईआईएमसी को विशिष्ट श्रेणी के तहत यूनियन ग्रांट कमीशन (UGC) द्वारा "डीम्ड यूनिवर्सिटी" का दर्जा दिया गया है।

आईआईएमसी आप सभी स्टूडेंट्स को कोर्स के साथ डिग्री भी प्रदान करेगा। डीम्ड यूनिवर्सिटी का स्टेटस मिलने से स्टूडेंट आईआईएमसी से ग्रेजुएट, डॉक्टोरल और पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री हासिल कर सकते हैं। डीम्ड यूनिवर्सिटी मान्यता प्राप्त करने से यूनिवर्सिटी ऑटोनॉमस मोड में काम कर सकती है। विश्वविद्यालय अब स्वतंत्र रूप से नया कोर्स स्ट्रक्चर डिजाइन कर सकता है साथ ही एग्जामिनेशन भी करवा सकता है।