IIMC: आगे बढ़ी MA प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन करने की आखिरी तारीख, देखें फॉर्म भरने का डायरेक्ट लिंक

ऐप पर पढ़ें

IIMC Admissions 2024: इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्यूनिकेशन (IIMC) ने अपने पहले मास्टर ऑफ आर्ट्स (MA) प्रोग्राम में आवेदन करने की आखिरी तारीख को बढ़ा दिया है। स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेशन एंड बिजनेस स्टडीज में एमए के लिए आवेदन फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 15 जून, 2024 है। जो छात्र MA प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं और अभी तक आवेदन नहीं किया है, उन्हें सलाह दी जाती है, वे 15 जून से पहले आधिकारिक वेबसाइट iimc.gov.in आवेदन की प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं।

बता दें, आईआईएमसी 2024-25 से मीडिया बिजनेस स्टडीज में और स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेशन में MA प्रोग्राम शुरू कर रहा है। दोनों प्रोग्राम में 40-40 सीटें होंगी। ऐसा पहली बार है, जब आईआईएमसी में एमए कोर्सेज के लिए आवेदन मांगे गए हैं।

आपको बता दें, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्यूनिकेशन (IIMC) जर्नलिज्म कोर्सेज के लिए जाना जाता है। जहां इंग्लिश जर्नलिज्म,एडवरटाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशन, हिन्दी जर्नलिज्म रेडियो और टीवी जर्नलिज्म, उर्दूजर्नलिज्म, डिजिटल मीडिया, ओडिया जर्नलिज्म, मलयालम जर्नलिज्म और मराठी जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा कोर्सेज करवाए जाते हैं।

आपको बता दें, आईआईएमसी के देश भर में पांच क्षेत्रीय केंद्र हैं जो न केवल इंग्लिश में बल्कि स्थानीय भाषाओं में भी जर्नलिज्म कोर्सेज में एडमिशन देता है।

IIMC Admission 2024: डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन करने के लिए इस लिंक पर करें क्लिक

शैक्षणिक योग्यता

जो छात्र CUET PG 2024 परीक्षा में शामिल हुए हैं और जिन्होंने किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से न्यूनतम 55% अंकों के साथ अंडरग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है, वे MA प्रोग्राम के लिए आवेदन करने के लिए एलिजिबल हैं। इसी के साथ बता दें, जो छात्र अंडरग्रेजुएशन कोर्सेज के फाइनल सेमेस्टर में हैं, वे भी MA प्रोग्राम के लिए आवेदन कर सकते हैं।

IIMC Admissions 2024: इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए करें आवेदन

स्टेप 1: आईआईएमसी की आधिकारिक वेबसाइट iimc.gov.in पर जाएं।

स्टेप 2: अब होम पेज पर आप "To Apply, click on the link below" लिंक पर क्लिक कर सकते हैं।



स्टेप 3: आवेदन फॉर्म आपके सामने खुल जाएगा। जिसमें मांगी गई जानकारी भरें।

स्टेप 4: फिर आवेदन फीस का भुगतान करें।

स्टेप 5: सभी जानकारी और फीस भरने के बाद फाइनल सबमिशन लिंक पर क्लिक करें।