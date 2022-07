IIM रोहतक ने जारी किया IPMAT 2022 का परिणाम, यहां देखें डायरेक्ट लिंक

IPM AT 2022 परिणाम IIM रोहतक की आधिकारिक वेबसाइट- iimrohtak.ac.in पर ऑनलाइन उपलब्ध है। उम्मीदवार अपने IIM रोहतक IPM एप्टीट्यूड टेस्ट के परिणाम अपने लॉगिन क्रेडेंशियल जैसे कि आवेदन संख्या और जन्म तिथि का उपयोग करके देख सकते हैं।

आईआईएम रोहतक ने 26 जून को आईपीएमएटी परीक्षा 2022 आयोजित की थी। उम्मीदवार आईपीएम एप्टीट्यूड टेस्ट 2022 स्कोर के आधार पर आईआईएम रोहतक के मैनेजमेंट में 2022-27 बैच के फाइव ईयर इंटीग्रेटेड बैच के शेड्यूल में एडमिशन प्राप्त कर सकते हैं।

IIM Rohtak IPMAT Result 2022: Direct Link

IIM Rohtak IPMAT Result 2022: ऐसे करना है चेक

स्टेप 1- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट iimrohtak.ac.in पर जाएं।

स्टेप 2- "IPM AT 2022 Result" लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3- "Click here to view the result" लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 4- अपना लॉगिन डिटेल्स यानी आवेदन रोल नंबर और जन्म तिथि दर्ज करें।

स्टेप 5- आपका IPMAT 2022 परिणाम स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा।

स्टेप 6- परिणाम डाउनलोड करें और आगे के संदर्भ के लिए एक प्रिंटआउट लें।

योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों को अब ऑनलाइन व्यक्तिगत साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा जिसके बाद चयन सूची की घोषणा की जाएगी।