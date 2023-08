IIM Recruitment 2023: आईआईएम रायपुर में नॉन फैकल्टी पदों पर भर्तियां

ऐप पर पढ़ें

IIM Recruitment 2022-23: इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट (IIM) रायपुर ने कई नॉन फैकेल्टी ग्रुप के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इनमें विभिन्न ग्रुप ए, बी, सी के पदों पर वैकेंसी है। पदों के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। आवेदन करने की आखिरी तारीख 23 अगस्त तय की गई है। इन पदों असिस्टेंट सिस्टम मैनेजर, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर (प्रोग्राम्स), जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर सहित पद शामिल किए गए हैं। इन पदों के लिए जिस उम्मीदवार पर विज्ञापन में बताई गई शैक्षणिक योग्यता हो, वो उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आपको बता दें कि आवेदन ऑनलाइन किए जाएंगे और उम्मीदवार नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर आवेदन कर सकते है। यहां करें आवेदन

वैकेंसी का ब्यौरा

हेड, कैंपस इंफ्रास्ट्रक्टर (Regular/On Contract)- 1 पद

असिस्टेंट सिस्टम मैनेजनर(ERP) (On Contract)- 1 पद

पब्लिक रिलेशन ऑफिसर (On Contract)- 1 पद

सीनियर इंजीनियर (Electrical)- 1 पद

जूनियर एडमिनिस्टर ऑफिस (On Contract)- 2 पद

एडमिनिस्टर ऑफिसर(On Contract)- 7 पद

योग्यता-विभिन्न पदों के लिए योग्यता अलग-अलग हैं। इसके लिए आप आधिकारिक वेबसाइट पर विज्ञापन देख सकते हैं।

आवेदन शुल्क- इन पदों के लिए

एससी, एसटी, पीडब्लूडी उम्मीदवारों और महिलाओं को छोड़कर अन्य उम्मीदवारों को 500 रुपए नॉन रिफंडेबल आवेदन शुल्क देना होगा। इसका आवेदन आप ऑनलाइन कर सकते हैं। अगर फीस नहीं दी गई तो आवेदन स्वीकार नहीं होगा।

इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए देख सकेंगे नोटिफिकेशन

स्टेप 1- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट imj.ac.in पर जाना होगा।

स्टेप 2- होम पेज पर 'अनाउंसमेंट' सेक्शन में जाएं।

स्टेप 3- अब वहां पर IIM रायपुर के Recruitment सेक्शन पर जाएं और करंट पोजिशन के नॉन फैकल्टी लिंक पर क्लिक करें। यहां आप Appointment for Non-Teaching Positions (Regular/On-Contract) [Adv. ID : IIMR/Rect./Non-Teaching/ 2023/02 , Dated: 09-08-2023]2023 Notification पर क्लिक करे।

स्टेप 4- नोटिफिकेशन का क्लिक कर आप विज्ञापन पढ़ सकते हैं।

स्टेप 5- इसमें आवेदन करने का तरीका भी दिया है।