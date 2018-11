आईआईसीटी में टेक्निशियन के 32 पद भरे जाएंगे

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी ने टेक्निशियन के पदों पर कुल 32 रिक्तियां निकाली हैं। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तारीख 08 दिसंबर 2018 है। पद, योग्यता और आवेदन से जुड़ी अन्य सभी जानकारियां इस प्रकार हैं :

टेक्निशियन (ग्रुप-II), पद : 32 (अनारक्षित : 16)

(विभाग के अनुसार पदों का विवरण)

इलेक्ट्रीकल, पद : 06 (अनारक्षित : 03)

मेकेनिकल फिटर, पद : 09 (अनारक्षित : 04)

सिविल-प्लंबर, पद : 02 (अनारक्षित : 01)

सिविल-मेसन, पद : 02 (अनारक्षित : 01)

सिविल-कारपेंटर, पद : 01 (अनारक्षित)

इलेक्ट्रॉनिक/इंस्ट्रुमेंटेंशन, पद : 12 (अनारक्षित : 06)

योग्यता (उपरोक्त पद) : विज्ञान विषय में 55% अंकों के साथ एसएससी/दसवीं उत्तीर्ण हो।

- संबंधित ट्रेड में आईटीआई या नेशनल/स्टेट ट्रेड सर्टिफिकेट प्राप्त हो। या

- संबंधित कार्यक्षेत्र में दो वर्ष का अनुभव हो।

आयु सीमा (उपरोक्त पद) : 08 दिसंबर 2018 को अधिकतम 28 वर्ष।

- ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों को तीन वर्ष और एससी/एसटी वर्ग के उम्मीदवारों को आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट प्राप्त है।

- दिव्यांगो के लिए 10 वर्ष की छूट प्राप्त है।

वेतनमान (उपरोक्त पद) : 29,871 रुपये प्रतिमाह।

चयन प्रक्रिया : योग्य उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। लिखित परीक्षा तीन चरणों में होगी।

- पेपर-1 में जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रिजनिंग, प्रॉब्लेम सॉल्विंग, सिचुएशनल जजमेंट संबंधी प्रश्न पूछें जाएंगे।

- पोपर-2 में जनरल अवेयरनेस और अंग्रेजी भाषा संबंधी प्रश्न पूछें जाएंगे।

- पेपर-3 संबंधित विषय से प्रश्न पूछें जाएंगे।

आवेदन शुल्क : 100 रुपये। एससी/एसटी/दिव्यांगों और महिलाओं को कोई शुल्क नहीं देना होगा।

- शुल्क का भुगतान डायरेक्टर, सीएसआईआर-आईआईसीटी के पक्ष में एसबीआई क्लेक्ट के माध्यम से करना होगा।

- शुल्क का भुगतान https://www.onlinesbi.com/sbicollect/icollecthome.htm लिंक पर जा कर किया जा सकता है।

- आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा।

- भुगतान करने के बाद आपको यूटीआर रिफरेंस नंबर प्राप्त होगा। इसे सुरक्षित जगह लिख कर रखें।

आवेदन प्रक्रिया : सबसे पहले संस्थान की वेबसाइट (www.iictindia.org) पर लॉगइन करना होगा।

- होमपेज पर ऊपर की ओर मौजूद करियर लिंक पर क्लिक करें।

- ऐसा करने पर नया वेबपेज खुल जाएगा। यहां शीर्षक Recruitment of Technical positions in CSIR-IICT; TECHNICIAN (1) [Group II(1)] - 32 posts [UR-16; SC-04; ST-01, OBC-11] के नीचे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म लिंक पर क्लिक करना होगा।

- ऐसा करने पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल खुल जाएगा। यहां सबसे पहले डाउनलोड एड्वर्टाइजमेंट कॉपी लिंक पर क्लिक करें।

- ऐसा करने पर पद संबंधित विज्ञापन आपकी कम्प्यूटर स्क्रीन पर खुल जाएगा।

- इसमें दी गई जानकारियां ध्यान से पढ़ें और अपनी योग्यता जांच लें।

- अब न्यू रजिस्ट्रेशन टैब पर क्लिक करके खुलने वाले नए वेबपेज पर अभ्यर्थी अपना नाम और ईमेल आईडी दर्ज करें।

- ऐसा करने पर दर्ज की गई ईमेल पते पर रजिस्ट्रेशन आईडी प्राप्त होगी।

- अब आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को पुन: वेबपेज पर आना होगा यहां अपनी ई-मेल और रजिस्ट्रेशन आईडी के सहायता से लॉगइन करें।

- ऐसा करने पर ऑनलाइन आवेदन फॉर्म आपके कम्प्यूटर स्क्रीन पर खुल जाएगा।

- यहां मांगी गई सभी जानकारियों को ध्यान से भरते हुए आवेदन प्रक्रिया पूरी करें।

- अब आवेदन फॉर्म का ए4 साइज के पेपर पर प्रिंटआउट निकालें।

- आवेदन फॉर्म के प्रिंटआउट के साथ शैक्षणिक प्रमाणपत्रों और अन्य जरूरी दस्तावेज की सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपियों को एक लिफाफें में डाले और डाक से तय पते पर भेंजे।

- लिफाफे के ऊपर APPLICATION

FOR THE POST OF TECHNICIAN (1) [GR.II(1)] (Post Code ___________) में आवेदित पद का नाम अवश्य लिखें।

यहां भेजें आवेदन का प्रिंटआउट

सेक्शन ऑफिसर, रिक्रूटमेंट सेक्शन, सीएसआईआर-इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, उप्पल रोड, तारनाका, हैदराबाद-500007 तेलंगाना

महत्वपूर्ण तिथियां :

ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि : 08 दिसंबर 2018 (शाम 6 बजे तक)

आवेदन शुल्क का भुगतान करने की अंतिन तिथि : 08 दिसंबर 2018 (शाम 6 बजे तक)

डाक से आवेदन की हार्ड कॉपी को स्वीकार करने की अंतिम तिथि : 23 दिसंबर 2018

अधिक जानकारी यहां

वेबसाइट : www.iictindia.org