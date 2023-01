IGNOU TEE June 2022: इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय टीईई जून परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट कल, ignou.ac.in पर करें अप्लाई

ऐप पर पढ़ें

IGNOU TEE June 2022: इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की ओर से इग्नू टीईई जून 2022 सत्र में भाग लेने वाले अभ्यर्थी 15 जनवरी 2023 तक अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक टर्म एंड एग्जाम जून 2022 के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कराया वे अपना रजिस्ट्रेशन विश्वविद्यालय की वेबसाइट ignou.ac.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।

आवेदन शुल्क : भारतीय छात्रों के लिए आवेदन शुल्क 200 रुपए हैं। वहीं विदेशी अभ्यर्थियों के लिए आवेदन शुल्क 20 डॉलर प्रति कोर्स के हिसाब से निर्धारित है।

इग्नू टीईई जून 2022 परीक्षा पैटर्न : इग्नू टीईई की डिप्लोमा व सर्टिफिकेट कोर्सों की परीक्षा में बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQ) होंगे। वहीं पोस्ट ग्रेजुएट (PG) और अंडर ग्रेजुएट (UG) कार्यक्रमों में परीक्षा प्रश्न वर्णनात्मक होंगे।

IGNOU TEE June 2022 में ऐसे करें आवेदन:

इग्नू की आधिकारिक वेबसाइट ignou.ac.in पर जाएं।

होम पेज पर दिख रहे लिंक "Submission of Online examination form for June 2022 of IGNOU Online Programmesnew" पर क्लिक करें।

आवेदन फॉर्म भरें।

आवेदन शुल्क जमा कराएं।

आवेदन फॉर्म सब्मिट करने के बाद आवेदन फॉर्म की हार्ड कॉपी प्रिंटआउट करके रख लें।