Ignou TEE Exam : इग्नू की 14 अप्रैल को होने परीक्षा स्थगित, यह है नई डेट

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) ने ऑनलाइन कोर्सेज की 14 अप्रैल को होने वाली दिसंबर टर्म एंड परीक्षा (टीईई) 2022 को स्थगित कर दिया है। अब यह 23 अप्रैल, 2023 को होगी। सत्र और समय में कोई बदलाव नहीं किया है। इग्नू ने कहा है कि ऑनलाइन कोर्सेज की बाकी डेटशीट में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। इग्नू दिसंबर टीईई परीक्षा अब 23 अप्रैल को समाप्त होगी। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट ignou.ac.in पर जाकर दिसंबर टीईई 2022 परीक्षा के एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

IGNOU December TEE 2022 hall ticket : यूं करें डाउनलोड

- ignou.ac.in पर जाएं।

- " Link for download Hall Ticket for Online Programmes for December 2022 Term End Examination" के लिंक पर क्लिक करें।

- अपना एनरोलमेंट नंबर व अन्य डिटेल्स डालकर लॉग इन करें।

- इग्नू दिसंबर एग्जाम हॉल टिकट आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। इसे डाउनलोड कर लें और प्रिंट आउट निकाल लें।

इग्नू टीईई 2023 परीक्षा 1 जून से शुरू होगी और 6 जुलाई, 2023 तक चलेगी। जून टीईई परीक्षा 2023 दो पालियों में आयोजित की जाएगी। पहली पाली सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक होगी।