IGNOU में टेक्निकल असिस्टेंट और टेक्निकल मैनेजर के पदों पर भर्ती

ऐप पर पढ़ें

इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, नई दिल्ली में टेक्निकल असिस्टेंट और टेक्निकल मैनेजर के 12 पदों भर्ती निकाली गई है। इनमें टेक्निकल असिस्टेंट के 8 और मैनेजर के 4 पद हैं। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 10 जुलाई 2023 से 8 अगस्त 2023 तक चलेंगे।

योग्यता

टेक्निकल असिस्टेंट

योग्यता - एमसीए /बीटेक/बीई/एमएससी इन कंप्यूटर साइंस/ आईटी। और तीन साल का अनुभव।

अधिकतम आयु सीमा - 37 वर्ष

टेक्निकल मैनेजर

योग्यता - कम से कम 55 फीसदी मार्क्स के साथ एमसीए /बीटेक (सीएस या आईटी) /बीई (सीएस या आईटी) /एमएससी (सीएस या आईटी) । और कम से कम चार साल का अनुभव।

अधिकतम आयु सीमा - 42 वर्ष

कैसे करें आवेदन

आवेदन के इच्छुक उम्मीदवारों को www.ignou.ac.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन फॉर्म भरकर उसकी प्रिंटेड हार्ड कॉपी सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ नीचे दिए गए पते पर 23 अगस्त तक भेजनी होगी -

The Deputy Registrar (Recruitment Cell) Room No.

13 Blcok 7, IGNOU, Maidan Garhi, New Delhi-110068

नोटिफिकेशन देखें

आवेदन की फीस - जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस - 1000

एससी, एसटी - 600 रुपये

दिव्यांग - कोई फीस नहीं

ऑनलाइन आवेदन के लिए क्लिक करें

उपरोक्त भर्ती के अलावा भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) में भी टेक्निकल असिस्टेंट के 28 और टेक्निशियन के 16 पदों भर्ती निकली हुई है।

टेक्निकल असिस्टेंट के लिए इंजीनियरिंग (इलेक्ट्रिकल / इलेक्ट्रॉनिक ) में डिप्लोमा व साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। इसके अलावा बीई/ बीटेक पास फ्रेशर्स भी एप्लाई कर सकते हैं।