IGNOU Admit Card 2022 Download : इग्नू जून टीईई के एडमिट कार्ड जारी, Direct Link

IGNOU Admit Card 2022 Download: इग्नू टर्म एंड परीक्षा जून के एडमिट कार्ड ( ignou hall ticket june 2022 ) जारी कर दिए गए हैं। जिन परीक्षार्थियों ने जून टीईई 2022 परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था, वह अपने एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट www.ignou.ac.in पर जाकर या नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक कर डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीदवारों को अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए एनरोलमेंट नंबर डालना होगा और प्रोग्राम सेलेक्ट करना होगा। इग्नू ने एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के दो लिंक जारी किए हैं। अगर हेवी लोड के चलते किसी उम्मीदवार को पहले लिंक से एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में तकनीकी समस्या आती है तो वह दूसले लिंक की मदद ले लकता है।

इग्नू टीईई परीक्षा 22 जुलाई से शुरू होने जा रही है। यह 5 सितंबर 2022 तक चलेगी। जून टीईई परीक्षा परीक्षा दो शिफ्टों में सुबह 10 बजे से दोपहर एक बजे तक और दोपहर दो बजे से शाम पांच बजे तक आयोजित की जाएगी। हालांकि पेपर की अवधि प्रश्न पत्र में लिखी होगी।

ignou hall ticket june 2022: यूं करें डाउनलोड

- www.ignou.ac.in पर जाएं।

- Hall Ticket for June 2022 Term End Examinatio के नीचे दिए गए Click here for Main Link के लिंक पर क्लिक करें।

- एडमिट कार्ड पेज खुलने पर अपना एनरोलमेंट नंबर डालें। प्रोग्राम सेलेक्ट करें। और सब्मिट करें।

- आपका एडमिट कार्ड आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। इसे डाउनलोड कर प्रिंट आउट ले लें।

IGNOU Admit Card 2022 Direct Link Server 1

IGNOU Admit Card 2022 Direct Link Server 2

डेटशीट में परीक्षार्थियों के लिए दिशानिर्देश भी जारी किए गए हैं। जैसे कहा गया है कि परीक्षार्थियों को एग्जाम के दौरान कोविड-19 बचाव की गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करना है। यह भी कहा गया है कि कुछ छात्रों को उनके प्रेफरेंस वाला एग्जाम सेंटर अलॉट नहीं हो पाया है, ऐसी स्थिति में यूनिवर्सिटी ने उस एग्जाम सेंटर के नजदीकी एग्जाम सेंटर अलॉट करने की कोशिश की है। छात्रों के एडमिट कार्ड परीक्षाएं शुरू होने से कुछ दिन पहले जारी कर दिए जाएंगे।

इग्नू ने कहा है कि क्वेशन पेपर के प्रश्नों का उत्तर केवल उसी भाषा में स्वीकार किया जाएगा जिसमें कोर्स ऑफर किया जा रहा है। अन्य किसी भाषा में दिए गए उत्तरों की चेकिंग नहीं होगी। हालांकि स्टूडेंट्स के पास कोर्स की परीक्षा हिंदी मीडियम में देने का विकल्प रहेगा, भले ही रजिस्ट्रेशन इंग्लिश मीडिय में क्यों न हुआ हो ( लेंग्वेज कोर्सेज को छोड़कर)।