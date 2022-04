हिंदी न्यूज़ करियर IFFCO Recruitment 2022 : इफ्को में अकाउंट्स ट्रेनी व एग्रीकल्चर ग्रेजुएट के पदों पर भर्ती

इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कॉपरेटिव लिमिटेड (इफ्को) ने अकाउंट्स ट्रेनी और एग्रीकल्चर ग्रेजुएट ट्रेनी के पदों पर भर्ती निकाली है। इच्छुक युवा www.iffco.in पर जाकर 15 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं।

लाइव हिन्दुस्तान टीम,नई दिल्ली Pankaj Vijay Wed, 06 Apr 2022 10:47 AM

