IDBI Bank Recruitment 2019: ग्रेजुएट्स के लिए आईडीबीआई बैंक में असिस्टेंट मैनेजर पद पर 600 भर्तियां

आईडीबीआई बैंक ने असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड-ए के पदों पर रिक्तियां निकाली हैं। कुल 600 रिक्त पदों को भरने के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं। इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों को पहले मनिपाल स्कूल ऑफ बैंकिंग, बेंगलुरु में एक वर्ष का पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स पूरा करना होगा। इस कोर्स सफलता पूर्वक पूरा करने वाले उम्मीदवारों को आईडीबीआई बैंक में असिस्टेंट मैनेजर के पद पर नियुक्त किया जाएगा। उम्मीदवार इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 03 जुलाई 2019 है। रिक्त पदों, योग्यता और आवेदन प्रक्रिया से संबंधित अधिक जानकारी इस प्रकार है :

असिस्टेंट मैनेजर (ग्रेड-ए), पद : 600 (अनारक्षित-273)

योग्यता : मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी अथवा संस्थान से किसी भी विषय में बैचलर डिग्री प्राप्त होनी चाहिए।

- इसके साथ ही कम्प्यूटर पर कार्य करने का ज्ञान होना आवश्यक है।

- ग्रेजुएशन के अंतिम वर्ष में पढ़ाई कर रहे छात्र भी आवेदन करने के योग्य हैं।

आयु सीमा : न्यूनतम 21 और अधिकतम 28 वर्ष। इसकी गणना 01 जून 2019 के आधार पर की जाएगी।

- अधिकतम आयु में एससी/एसटी उम्मीदवारों को पांच वर्ष और ओबीसी श्रेणी के उम्मीदवारों को तीन वर्ष की छूट दी जाएगी।

- दिव्यांग श्रेणी के आवेदकों के लिए आयु सीमा में दस वर्ष की छूट का प्रावधान किया गया है।

आवेदन शुल्क :

- अनारक्षित और ओबीसी श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए 700 रुपये देय होगा।

- एससी/एसटी और दिव्यांग वर्ग के उम्मीदवारों को 150 रुपये चुकाने होंगे।

- शुल्क का भुगतान एसबीआई ई-पे के माध्यम से ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड अथवा नेट बैंकिंग के जरिए किया जाएगा।

चयन प्रक्रिया :

- योग्य उम्मीदवारों का चयन ऑनलाइन परीक्षा और इंटरव्यू के माध्यम से किया जाएगा।

ऑनलाइन परीक्षा का प्रारूप :

- ऑनलाइन परीक्षा बहुविल्पीय प्रश्नों पर आधारित होगी। इसमें लॉजिकल रीजनिंग, डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, अंग्रेजी, क्वांटिटिव एप्टीट्यूट, जनरल/इकोनॉमी/बैंकिंग अवेयरनेस से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे।

- परीक्षा में लॉजिकल रीजनिंग, डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन और जनरल/इकोनॉमी/बैंकिंग अवेयरनेस के लिए 60-60 अंक और अन्य विषयों के लिए 40-40 अंक निर्धारित किए गए हैं।

- इस परीक्षा के लिए उम्मीदवारों को कुल दो घंटे का निर्धारित समय दिया जाएगा।

- परीक्षा के दौरान निगेटिव मार्किंग की व्यवस्था लागू की जाएगी। इसके तहत हर गलत उत्तर के लिए .25 अंक काट लिए जाएंगे।

- इस कोर्स को करने लिए अभ्यर्थियों को तीन लाख 50 हजार रुपये खर्च करने होंगे।

- कोर्स करने के लिए प्रोस्पेक्टस फीस समेत अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त करने के लिए वेबसाइट पर जाएं।

आवेदन प्रक्रिया :

- उम्मीदवारों को बैंक की वेबसाइट (www.idbibank.in) पर लॉगइन करना होगा। होमपेज खुलने पर करियर ऑप्शन पर क्लिक करें।

- क्लिक करते ही एक नया वेबपेज खुल जाएगा। यहां पर बाईं ओर दिए गए करंट ओपनिंग्स लिंक दिया गया है। इस पर क्लिक करें।

- ऐसा करत ही विभिन्न रिक्तियों से संबंधित एक और वेबपेज खुलेगा। इस पेज पर Recruitment Notification for Admissions to Manipal School of Banking-2019-20 शीर्षक दिया गया है।

- इस शीर्षक के नीचे दिखाई दे रहे डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट लिंक पर क्लिक करें। ऐसा करने पर रिक्तियों और कोर्स में एडमिशन लेने से संबंधित जारी किया गया विस्तृत विज्ञापन खुल जाएगा।

- इस विज्ञापन को अच्छी तरह से पढ़ें और अपनी योग्यता की जांच कर लें। इसके बाद पुन: वेबपेज पर वापस आएं।

- यहां पर डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के नीचे Online Application for Admissions to Manipal School of Banking-2019-20 लिंक नजर आएगा।

- इस लिंक पर क्लिक करते ही एक नया पेज आपकी स्क्रीन पर खुल जाएगा। यहां पर दाईं तरफ ऊपर की ओर रजिस्ट्रेशन ऑप्शन दिया गया है। इस पर क्लिक करें।

- क्लिक करते ही रजिस्ट्रेशन पेज खुल जाएगा। यहां पर मांगी गई सभी जानकारियों को दर्ज करें और सब्मिट ऑप्शन पर क्लिक करें।

- क्लिक करने के बाद रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आपके द्वारा दर्ज किए गए मोबाइल नंबर और ई-मेल पर लॉगइन आईडी और पासवर्ड प्राप्त होगा।

- इसकी सहायता से लॉगइन करते हुए आवेदन पत्र खोलें और दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार आवेदन प्रक्रिया को पूरा करें।

महत्वपूर्ण तिथि :

ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि : 03 जुलाई 2019

शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि : 03 जुलाई 2019

ऑनलाइन परीक्षा की संभावित तिथि : 21 जुलाई 2019

अधिक जानकारी यहां :

वेबसाइट : www.idbibank.in