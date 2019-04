IDBI Recruitment 2019: 913 पदों पर भर्तियां

आईडीबीआई बैंक ने विभिन्न श्रेणी के कुल 913 पदों को भरने के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए हैं। इन पदों पर स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर, असिस्टेंट मैनेजर और एग्जिक्यूटिव नियुक्त किए जाएंगे। सबसे अधिक 500 पदों पर असिस्टेंट मैनेजर की भर्तियां होंगी, जबकि एग्जिक्यूटिव के 300 और स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर के 113 पदों पर रिक्तियां हैं। ये सभी पद देश भर में अलग-अलग राज्यों की ब्रांच में भरे जाएंगे। बैंक ने इन पदों के लिए इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 अप्रैल 2019 है। रिक्त पदों, योग्यता और आवेदन प्रक्रिया से संबंधित अधिक जानकारी इस प्रकार है :

असिस्टेंट मैनेजर, कुल पद : 500

(श्रेणियों के अनुसार रिक्तियों का वर्गीकरण)

अनारक्षित, पद : 228

एससी, पद : 75

एसटी, पद : 37

ओबीसी, पद : 135

ईडब्ल्यूएस, पद : 25

दिव्यांग, पद : 15



योग्यता : मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी अथवा संस्थान से न्यूनतम 60 प्रतिशत अंकों के साथ किसी भी विषय में ग्रेजुएट डिग्री प्राप्त होनी चाहिए।

- एससी/एसटी और दिव्यांग श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम 55 फीदसी अंक होने अनिवार्य हैं।

आयु सीमा : न्यूनतम 21 और अधिकतम 28 वर्ष।

चयन प्रक्रिया : योग्य उम्मीदवारों को चयन ऑनलाइन परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा।

- ऑनलाइन परीक्षा 200 अंकों की निर्धारित होगी और इसके लिए दो घंटे का समय दिया जाएगा।

- परीक्षा में लॉजिकल रीजनिंग, डाटा एनालिसिस, अंग्रेजी, क्वांटेटिव एप्टीट्यूट, जनरल/इकोनॉमी/बैंकिंग अवेयरनेस से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे।

- परीक्षा के दौरान निगेटिव मार्किंग की व्यवस्था लागू होगी। इसके तहत हर गलत उत्तर पर एक चौथाई अंक काटे जाएंगे।

- ऑनलाइन टेस्ट में पास होने वाले उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए आमंत्रित किया जाएगा।

ऑनलाइन परीक्षा की संभावित तिथि : 17 मई 2019

एग्जिक्यूटिव, कुल पद : 300

(श्रेणियों के अनुसार रिक्तियों का वर्गीकरण)

अनारक्षित, पद : 137

एससी, पद : 45

एसटी, पद : 22

ओबीसी, पद : 81

ईडब्ल्यूएस, पद : 15

दिव्यांग, पद : 09



योग्यता : मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी/संस्थान से न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ किसी भी विषय में बैचलर डिग्री प्राप्त होनी चाहिए।

- एससी/एसटी और दिव्यांग श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए शैक्षणिक योग्यता में 45 फीसदी अंक होना अनिवार्य है।

आयु सीमा : न्यूनतम 20 और अधिकतम 25 वर्ष।

ऑनलाइन परीक्षा की संभावित तिथि : 16 मई 2019

अनुबंध की अवधि : एक वर्ष। इसे कार्य प्रदर्शन के आधार पर तीन वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है।

वेतन :

पहले वर्ष 22,000 रुपये।

दूसरे वर्ष 24,000 रुपये।

तीसरे वर्ष 27,000 रुपये।

चयन प्रक्रिया : योग्य उम्मीदवारों को चयन ऑनलाइन परीक्षा के आधार पर किया जाएगा।

- ऑनलाइन परीक्षा कुल 150 अंकों की निर्धारित होगी और इसके लिए 90 मिनट का समय दिया जाएगा।

- परीक्षा में रीजनिंग, अंग्रेजी और क्वांटेटिव एप्टीट्यूट से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे।

- परीक्षा के दौरान निगेटिव मार्किंग की व्यवस्था लागू होगी। इसके तहत हर गलत उत्तर पर एक चौथाई अंक काटे जाएंगे।

स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर, कुल पद : 113 (अनारक्षित-65)

(पदों के अनुसार रिक्तियों का वर्गीकरण)

एजीएम (ग्रेड-सी), पद : 36 (अनारक्षित- 18)

मैनेजर (ग्रेड-बी), पद : 77 (अनारक्षित- 37)

इन कार्यक्षेत्रों में होंगी नियुक्तियां : डिजिटल बैंकिंग/इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी/ट्रेजरी/इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी/एडमिनिस्ट्रेशन।

योग्यता (एजीएम पद के लिए) : कार्यक्षेत्र के अनुसार मान्यता प्राप्त संस्थान से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलिकम्युनिकेशन/कम्प्यूटर साइंस/इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल/इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी/इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन विषय में बीई/बीटेक अथवा समकक्ष विषय में बैचलर डिग्री प्राप्त हो। अथवा

- किसी भी विषय में बैचलर डिग्री के साथ एमसीए डिग्री होनी चाहिए। अथवा

- संबंधित विषय में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री प्राप्त होनी चाहिए।

- मार्केटिंग क्षेत्र के लिए एमबीए/पीजीडीएम/पीजीडीबीए कर चुके उम्मीदवारों को वरीयता दी जाएगी।

- इसके साथ ही संबंधित क्षेत्र में कम से कम सात वर्ष का कार्यानुभव प्राप्त होना चाहिए।

आयु सीमा : न्यूनतम 28 और अधिकतम 40 वर्ष।

वेतनमान : 42,020 से 51,490 रुपये।

योग्यता (मैनेजर पद के लिए) : इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलिकम्युनिकेशन/कम्प्यूटर साइंस/इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल/इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी/इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन विषय में बीई/बीटेक अथवा समकक्ष विषय में बैचलर डिग्री प्राप्त हो। या पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो।

- मार्केटिंग क्षेत्र के लिए एमबीए/पीजीडीएम/पीजीडीबीए कर चुके उम्मीदवारों को वरीयता दी जाएगी।

- इसके साथ ही संबंधित क्षेत्र में कम से कम चार वर्ष का कार्यानुभव प्राप्त होना चाहिए।

आयु सीमा : न्यूनतम 25 और अधिकतम 40 वर्ष।

वेतनमान : 31,750 से 45,950 रुपये।

चयन प्रक्रिया : योग्य उम्मीदवारों का चयन ग्रुप डिस्कशन/पर्सनल इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा।

जरूरी सूचना : स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर के पदों के लिए विभागों के अनुसार शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा की विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाइट देखें।

- आयु की गणना 01 मार्च 2019 के आधार पर की जाएगी।

- एससी/एसटी उम्मीदवारों को अधिकतम आयु में पांच वर्ष और ओबीसी उम्मीदवारों को तीन वर्ष की छूट दी जाएगी।

- दिव्यांग वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 10 वर्ष की छूट का प्रावधान किया गया है।

आवेदन शुल्क (उपरोक्त सभी पद) :

- सामान्य और ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 700 रुपये।

- एससी/एसटी श्रेणी के उम्मीदवारों को 150 रुपये चुकाने होंगे।

- शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड अथवा नेट बैंकिंग के जरिए कर सकते हैं।

आवेदन प्रक्रिया :

- उम्मीदवारों को बैंक की वेबसाइट (www.idbi.com) पर लॉगइन करना होगा। होमपेज खुलने पर करियर्स ऑप्शन पर क्लिक करें।

- क्लिक करते ही एक नया वेबपेज खुल जाएगा। इस पर दिख रहे करंट ओपनिंग्स लिंक पर क्लिक करें।

- अब खुलने वाले नए पेज पर असिस्टेंट मैनेजर के पद पर आवेदन करने के लिए Recruitment of Assistant Manager - 2019 शीर्षक के नीचे डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट ऑप्शन पर क्लिक करें।

- एग्जिक्यूटिव पद पर आवेदन के लिए Recruitment of Executive on contract - 2019 लिंक के नीचे डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट ऑप्शन पर क्लिक करें।

- जबकि स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर के पद पर आवेदन के लिए उम्मीदवारों को Recruitment of Specialist Cadre Officers - 2019 लिंक के नीचे डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट ऑप्शन पर क्लिक क्लिक करना होगा।

- ऐसा करते ही रिक्तियों से संबंधित जारी किया गया विस्तृत विज्ञापन आपकी कम्प्यूटर स्क्रीन पर खुल जाएगा।

- इस विज्ञापन को अच्छी तरह से पढ़ें और पदों के अनुसार अपनी योग्यता की जांच कर लें।

- अब आवेदन के लिए पुन: वेबपेज पर वापस आएं और एडवर्टाइजमेंट लिंक के नीचे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर लिंक पर क्लिक करें।

- ऐसा करने पर नया वेबपेज खुलेगा। यहां दाईं तरफ ऊपर की ओर दिखाई दे रहे क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन ऑप्शन पर क्लिक करें।

- अब रजिस्ट्रेशन पेज खुलेगा। इसमें मांगी गई सभी जानकारियों को दर्ज कर रजिस्ट्रेशन पूरा करें।

- इसके बाद प्राप्त रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड की मदद से लॉगइन कर आवेदन पत्र खोलें और उसे निर्देशानुसार भरकर सब्मिट कर दें।

- अंत में ऑनलाइन सब्मिट किए गए आवेदन पत्र का एक प्रिंटआउट निकालकर अपने पास सुरक्षित रख लें।

महत्वपूर्ण तिथि :

ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि : 15 अप्रैल 2019

अधिक जानकारी यहां :

वेबसाइट : www.idbi.com