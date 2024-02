ICSI CS एक्जीक्यूटिव न्यू में वनिशा सिंह और ओल्ड में मालोलन मुरली ने किया टॉप

ऐप पर पढ़ें

ICSI CS Executive Result Dec 2023: इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया (आईसीएसआई) ने आज (25 फरवरी) सीएस एक्जीक्यूटिव प्रोग्राम के परिणाम जारी कर दिए हैं। जो उम्मीदवार 2017 और 2022 सीएस सिलेबस के तहत उपस्थित हुए थे, वे आधिकारिक वेबसाइट - icsi.edu पर सीएस एक्जीक्यूटिव प्रोग्राम का रिजल्ट देख सकते हैं। बता दें, आज सुबह 11 बजे सीएस प्रोफेशनल परिणाम जारी किए गए थे। जिसमें मनीषा मुरारीमोहन ने ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल की है।

ICSI CS Executive Result Dec 2023- Direct Link

आपको बता दें, सीएस एक्जीक्यूटिव प्रोग्राम ओल्ड और सीएस एक्जीक्यूटिव प्रोग्राम न्यू के रिजल्ट जारी किए गए हैं। साथ टॉपर्स के नाम भी जारी कर दिए हैं।

देखें डायरेक्ट नाम- इस लिंक पर क्लिक करें

1- मालोलन मुरली

2-देधिया आस्था नीलेश

3-शाह वीरति विजेश

देखें डायरेक्ट नाम- इस लिंक पर क्लिक करें

1- वनिशा सिंह

2-आर्या अग्रवाल

3- नूपुर सैनी

ICSI CS Executive Result Dec 2023: इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए देख सकेंगे परिणाम

स्टेप 1- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट icsi.edu पर जाना होगा।

स्टेप 2- अब होम पेज पर " Click here to view Result and Download E-Mark Sheet" लिंक पर क्लिक करना होगा। टॉपर्स की लिस्ट भी आपको यही दी गई है।

स्टेप 3- अब लिंक पर क्लिक करने के बाद मांगी गई जानकारी को दर्ज करना होगा। जिसके बाद रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगाा।

स्टेप 4- रिजल्ट को अच्छे से चेक कर लें।

बता दें, एक्जीक्यूटिव प्रोग्राम की ऑनलाइन मार्कशीट परिणाम घोषित होने के तुरंत बाद icsi.edu पर जारी की जाएगी। यदि परिणाम की घोषणा के 30 दिनों के भीतर किसी भी उम्मीदवार को रिजल्च कम मार्क्स स्टेटमेंट की फिजिकल कॉपी प्राप्त नहीं होती है, तो उम्मीदवार exam@icsi.edu पर संस्थान से संपर्क कर सकते हैं।