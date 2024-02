ICSI CS December Result 2023: इस साल मनीषा मुरारीमोहन ने किया टॉप, देखें टॉपर्स की लिस्ट

ऐप पर पढ़ें

ICSI CS Professional Results 2023: इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया (आईसीएसआई) ने कंपनी सेक्रेटरी (सीएस) प्रोफेशनल कोर्स परीक्षा के दिसंबर सत्र के नतीजे घोषित कर दिए हैं। जो उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए हैं वह आधिकारिक वेबसाइट icsi.edu से रिजल्ट देख सकेंगे।

संस्थान ने प्रोफेशनल प्रोग्राम के नतीजों की टॉपर्स लिस्ट भी जारी कर दी है। सीएस परीक्षा में पास होने के लिए उम्मीदवारों को प्रत्येक पेपर में 40 प्रतिशत और कुल मिलाकर 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे। दिसंबर एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल परीक्षाएं 21 से 30 दिसंबर के बीच आयोजित की गई थीं। वहीं इस साल ICSI CS दिसंबर परीक्षा में पहले स्थान पर मनीषा मुरारीमोहन घोष हैं, दूसरे पर अदिति जैन और तीसरे पर खुशी मुकेश जैन हैं। आइए जानते हैं पूरी लिस्ट के बारे में

ICSI CS December के टॉपर्स की डायरेक्ट लिस्ट देखने के लिए यहां करें क्लिक

ICSI CS December Result 2023: देखिए टॉपर्स की लिस्ट

1 - मनीषा मुरारिमोहन घोष

2-अदिति जैन

3- खुशी मुकेश जैन

4 - अक्षिता जैन

5 - चमेली ज्योति

6 - आंगी सुधीर संघवी

7 - ट्विंकल बिपिनचंद्र गज्जर

8 - महेक डालमिया

9 - दयिता कनोडिया

10 - सोहम अमित बोबडे

11 - जुगल राजेश पटेल

12 - उन्नति सागर वही

ICSI CS PROFESSIONAL: इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए देख सकेंगे परिणाम

स्टेप 1- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट icsi.edu पर जाना होगा।

स्टेप 2- अब होम पेज पर " Click here to view Result and Download E-Mark Sheet" लिंक पर क्लिक करना होगा।

स्टेप 3- अब मांगी गई जानकारी को दर्ज करना होगा। जिसके बाद रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगाा।

स्टेप 4- रिजल्ट को अच्छे से चेक कर लें।

आईसीएसआई सीएस प्रोफेशनल परीक्षा के नतीजे सुबह 11 बजे घोषित किए गए, और सीएस एक्जीक्यूटिव परीक्षा के नतीजे दोपहर 2 बजे घोषित किए जाएंगे। संस्थान ने कहा था कि एक्जीक्यूटिव प्रोग्राम की ऑनलाइन मार्कशीट परिणाम घोषित होने के तुरंत बाद icsi.edu पर जारी की जाएंगी और इसकी कोई फिजिकल कॉप जारी नहीं की जाएगी।हालांकि, प्रोफेशनल प्रोग्राम में, मार्कशीट उम्मीदवारों के पंजीकृत पते पर भेजे जाएंगे।