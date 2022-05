ICSE Maths Exams 2022: छात्रों ने पेपर को बताया आसान, यहां पढ़ें एनालिसिस

ICSE Maths Exams 2022: आज ICSE (कक्षा 10वीं) गणित की परीक्षा का आयोजन किया गया। परीक्षा का आयोजन सुबह 11 बजे से किया गया था। जो छात्र इस परीक्षा में शामिल हुए हैं वह जान लें कैसे रही परीक्षा। यहां पढ

इस खबर को सुनें