ICAI CA Inter and Final 2023: सीए इंटर और फाइनल एग्जाम के एडमिट कार्ड जारी, icai.org से करें डाउनलोड

इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने चार्टेड अकाउंटेंट सीए इंटरमीडिएट और फाइनल मई परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। आईसीएआई की आधिकारिक वेबसाइट www.icai.org पर जाकर एडमिट कार्ड डाउनलोड किए जा सकते हैं। स्टूडेंट्स अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड से एडमिट कार्ड डाउनलोज कर सकते हैं। आपको बता दें की आईसीएआई सीए की इंटरमीडिएट की परीक्षा 3 मई से 18 मई और फाइनल परीक्षा 2 मई से 17 मई 2023 तक होगी। उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड में परीक्षा केंद्र आदि की जानकारी दे दी जाएगी। इसके बाद उम्मीदवार एडमिट कार्ड में लिखे दिशा निर्देश पढ़ सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करें।

स्टेप 1- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट www.icai.org. पर जाना होगा।

रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड के साथ लॉग इन करें और Click here To Download Admit Card For Intermediate Exam May 2023” or “Click here To Download Admit Card For Final Exam May 2023” एडमिट कार्ड डाउनलोड करें।

इसमें लिखी अपनी सभी जानकारी को चेक कर लें और दिशा निर्देशों को अच्छे से पढ़ें।

स्टेप 6- अब एडमिट कार्ड को भविष्य के लिए उनलोड कर लीजिए।

स्टेप 7- आप चाहें तो भविष्य के लिए फॉर्म का प्रिंटआउट ले सकते हैं।