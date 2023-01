ICAI CA Final, Inter 2022 Nov Result: एक्टिव हुआ रिजल्ट वेरिफिकेशन के लिए लिंक

ऐप पर पढ़ें

ICAI CA Final, Inter 2022 Nov Result Verification Link: इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने आज, 21 जनवरी, 2023 को आईसीएआई सीए फाइनल और सीए इंटर के रिजल्ट वेरिफिकेशन के लिए लिंक एक्टिव कर दिया है। जिन उम्मीदवारों ने सीए फाइनल और सीए इंटर क्वालीफाई किया है, वे आधिकारिक वेबसाइट icaiexam.icai.org. पर रिजल्ट वेरिफिकेशन के लिए आवेदन कर सकते हैं।

परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार वेबसाइट पर भी अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। अपने परिणामों को वेरिफाई करने के लिए, उम्मीदवारों को अपनी परीक्षा, आवेदन संख्या का चयन करना होगा और अपना रोल नंबर भी दर्ज करना होगा। उम्मीदवारों को अपने परिणामों को वेरिफाई करने की आखिरी तिथि 9 फरवरी, 2023 है।

ICAI CA Final, Inter 2022 Nov Result Verification Direct Link

ICAI CA Final, Inter 2022 Nov Result Verification: ऐसे करना है आवेदन

स्टेप 1- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट icaiexam.icai.org पर जाना होगा।

स्टेप 2- होम पेज पर “Click Here for apply online for Verification (Final, Intermediate &Intermediate-Units) - November 2022 “ लिंक क्लिक करना होगा।

स्टेप 3- अपना पंजीकरण नंबर, रोल नंबर दर्ज करें और अपनी परीक्षा का चयन करें।

स्टेप 4- फिर परिणाम वेरिफाई के लिए आवेदन करें।

स्टेप 5- फॉर्म डाउनलोड करें और जरूरत पड़ने पर एक प्रिंटआउट ले सकते हैं।

ICAI ने 10 जनवरी, 2023 को CA फाइनल नवंबर 2022 रिजल्ट और CA इंटर नवंबर 2022 रिजल्ट घोषित किया था। ICAI ने CA इंटर ग्रुप I इंटर परीक्षा 2 नवंबर से 9 नवंबर तक आयोजित की थी जबकि ग्रुप II इंटर परीक्षा 11 और 12 नवंबर से नवंबर तक आयोजित की गई थी।

ग्रुप I के लिए सीए फाइनल परीक्षा 1 नवंबर से 7 नवंबर तक आयोजित की गई थी और ग्रुप II शेड्यूल के अनुसार परीक्षा का आयोजन 10 नवंबर से 16 नवंबर तक किया गया था। रिपोर्ट के अनुसार आने वाले सप्ताह में सीए फाउंडेशन परिणाम घोषित होने की उम्मीद है।